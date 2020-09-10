В Омске состоится семинар для бизнеса по документационному сопровождению экспорта

Центр поддержки экспорта Омской области приглашает к участию представителей малого и среднего бизнеса, заинтересованных в развитии компании и старте экспортной деятельности. Мероприятие проводится на бесплатной основе в рамках реализации в Омской области национальных проектов «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», а также «Международная кооперация и экспорт».