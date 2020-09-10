В Омске состоится семинар для бизнеса по документационному сопровождению экспорта

Posted 10 сентября 2020,, 06:42
Published 10 сентября 2020,, 06:42
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Центр поддержки экспорта Омской области приглашает к участию представителей малого и среднего бизнеса, заинтересованных в развитии компании и старте экспортной деятельности. Мероприятие проводится на бесплатной основе в рамках реализации в Омской области национальных проектов «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», а также «Международная кооперация и экспорт».
Отметим, что указанная программа реализуется в регионе с целью обеспечения благоприятных условий для экспортной деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства и повышения уровня информированности региональных предприятий о системных мерах государственной поддержки внешнеэкономической деятельности.
Семинар проведет федеральный тренер школы РЭЦ по программе «Жизненный цикл экспортного проекта». На семинаре рассмотрят такие вопросы, как подготовка документов на разных этапах экспортного проекта, классификация товаров по коду ТН ВЭД, алгоритмы заполнения паспорта сделки, справок о валютных операциях и о подтверждающих документах, а также порядок валютного контроля.
Для прохождения обучения необходимо до 16 сентября включительно подать заявку на участие в семинаре.
Место проведения: г. Омск, ул. 70 лет Октября 25, корп. 2, областной Конгресс-Холл, 3 этаж, малый зал.