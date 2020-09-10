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Posted 10 сентября 2020,, 11:33

Published 10 сентября 2020,, 11:33

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Денис Родионов ушел с поста управляющего омского отделения ВТБ

10 сентября 2020, 11:33
Управляющий омского отделения банка ВТБ с 10 сентября покидает свой пост. Информацию об этом изданию «Коммерческие вести» подтвердили в компании.

Сообщается, что оставить работу Родионов вынужден по семейным обстоятельствам. Каким именно — не уточняется. В компании пообещали позже дать более развернутый комментарий.

Карьера 44-летнего Дениса Родионова началась в 2003 году с работы в Сбербанке в должности начальника управления кредитования. В 2013 году он перешел на работу в ВТБ, а в ноябре 2018 года возглавил омское отделение банка.

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