Денис Родионов ушел с поста управляющего омского отделения ВТБ

Posted 10 сентября 2020,, 11:33
Published 10 сентября 2020,, 11:33
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Сообщается, что оставить работу Родионов вынужден по семейным обстоятельствам. Каким именно — не уточняется. В компании пообещали позже дать более развернутый комментарий.
Карьера 44-летнего Дениса Родионова началась в 2003 году с работы в Сбербанке в должности начальника управления кредитования. В 2013 году он перешел на работу в ВТБ, а в ноябре 2018 года возглавил омское отделение банка.