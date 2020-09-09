Омский бизнес приглашают на семинар по финансовым инструментам для экспорта

Posted 9 сентября 2020,, 04:20
Published 9 сентября 2020,, 04:20
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Центр поддержки экспорта Омской области приглашает представителей малого и среднего бизнеса, заинтересованных в развитии компании и старте экспортной деятельности принять участие в семинаре.
В рамках мероприятия федеральный тренер школы экспорта РЭЦ по программе «Жизненный цикл экспортного проекта» Халида Муфтахутдинова на практических примерах ознакомит с порядком расчета стоимости экспортного контракта и инструментами финансирования внешнеторговой сделки.
Как отметили в Центре поддержки экспорта Омской области, на курсе участники проанализируют потенциальные финансовые риски, связанные с кредитованием иностранного покупателя, использованием различных методов платежей и работой зарубежных банков, сформулируют этапы ведения переговоров с институтом государственной финансовой поддержки экспорта при запросе финансирования. Также в ходе семинара предприниматели смогут получить консультацию специалистов Центра по всем направлениям развития экспорта.
Для участия в семинаре и заполнения заявки необходимо до 13 сентября включительно обратиться в Центр поддержки экспорта Омской области по телефону: +7(3812) 40-88-77. Подробная информация о семинаре и схема регистрации представлена на сайте Центра.
Для справки: деятельность Центра осуществляется в рамках реализации в Омской области национальных проектов «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», а также «Международная кооперация и экспорт».
Семинар состоится по адресу: ул. 70 лет Октября 25/2, областной Конгресс-холл, 3 этаж, малый зал.