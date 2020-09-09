Омский бизнес приглашают на семинар по финансовым инструментам для экспорта

Как отметили в Центре поддержки экспорта Омской области, на курсе участники проанализируют потенциальные финансовые риски, связанные с кредитованием иностранного покупателя, использованием различных методов платежей и работой зарубежных банков, сформулируют этапы ведения переговоров с институтом государственной финансовой поддержки экспорта при запросе финансирования. Также в ходе семинара предприниматели смогут получить консультацию специалистов Центра по всем направлениям развития экспорта.