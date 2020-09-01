ВКонтакте поможет избавиться от вредных привычек с помощью мини-приложения

В мини-приложении можно указать собственную цель или выбрать из предложенных — самых распространённых. Например, привить привычку правильно питаться, делать зарядку или читать. Либо наоборот — отказаться от кофе, курения или фастфуда. Затем нужно выбрать срок на достижение цели и каждый день фиксировать свои успехи в календаре.