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Posted 1 сентября 2020,, 17:50

Published 1 сентября 2020,, 17:50

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

ВКонтакте поможет избавиться от вредных привычек с помощью мини-приложения

1 сентября 2020, 17:50
ВКонтакте представила мини-приложение «Чеклисты».

С его помощью пользователи могут закреплять хорошие привычки или избавляться от вредных — достаточно создать цель и отмечать свой прогресс в календаре. Сервис реализован на платформе VK Mini Apps — он открывается прямо в приложении VK и полностью бесплатен.

В мини-приложении можно указать собственную цель или выбрать из предложенных — самых распространённых. Например, привить привычку правильно питаться, делать зарядку или читать. Либо наоборот — отказаться от кофе, курения или фастфуда. Затем нужно выбрать срок на достижение цели и каждый день фиксировать свои успехи в календаре.

Для каждого чеклиста можно настроить напоминания, которые будут приходить в личные сообщения. Так что мини-приложение подойдёт, чтобы просто не забыть о чём-либо: например, позвонить маме или в конкретный час выпить таблетку.

Чтобы усилить мотивацию и получить поддержку друзей, пользователь может прямо из мини-приложения публиковать истории или записи о своём прогрессе. Например, сколько дней подряд ходит на тренировки или не пьёт алкоголь. Так будет проще двигаться к поставленным целям.

Мини-приложение работает в приложении VK и десктопной версии ВКонтакте: vk.com/checklist

На платформе VK Mini Apps уже больше 20 тысяч активных мини-приложений, а в период самоизоляции был побит рекорд по ежемесячной аудитории — 36 млн человек.

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