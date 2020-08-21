Омичи оценили мобильное приложение «РВК.Услуги»

Posted 21 августа 2020,, 08:48
Published 21 августа 2020,, 08:48
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Мобильное приложение «РВК.Услуги» в Омске было запущено в апреле текущего года для удобства абонентов омского водоканала. Благодаря ему, не выходя из дома, можно передавать показания приборов учёта, оплачивать услуги водоснабжения и водоотведения, а также заказать установку и поверку счетчика или другие услуги на сетях.
«С момента запуска приложения прошло четыре месяца. Несмотря на такой короткий срок количество оплат через приложение по сравнению с маем увеличилось в 6 раз, а переданных показаний – в 9 раз», - рассказывает коммерческий директор «Росводоканал Омск» Ольга Смиковская.
Напомним, что «мобильный водоканал» поможет не только передать данные счётчиков, но и сохранит историю платежей и показаний приборов учёта. В приложении отражена задолженность по лицевому счету, которую можно оплатить со смартфона. Кроме того, к профилю одного пользователя возможно привязать несколько лицевых счетов.
Мобильное приложение «РВК.Услуги» доступно для пользователей смартфонов на базе Android, а также для владельцев Apple iPhone. Мобильное приложение можно скачать бесплатно в Google Play и App Store. Для этого нужно ввести в поисковую строку запрос «Росводоканал» или «Rosvodokanal», или скачать приложение на сайте водоканала www.omskvodokanal.ru.
Клиенты предприятия могут передать данные о расходе воды и другими современными способами:
- через голосового помощника, робота Минта по телефону 39-51-00, круглосуточно;
- по электронной почте water_omsk@rosvodokanal.ru, указав в трёх строчках номер лицевого счёта, номер счётчика холодной воды, его показания, номер счётчика горячей воды, его показания;
- SMS-сообщением на номер 8-903-767-28-90, указав через пробел номер лицевого счёта, номер счётчика холодной воды, его показания, номер счётчика горячей воды, его показания;
- по многоканальным телефонам 53-00-11 и 8-800-381-7777 с 8:00 до 20:00 часов ежедневно, в том числе в выходные и праздничные дни;
Чтобы получить в сентябре квитанцию с актуальными данными, показания необходимо передать до 25 августа.