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Posted 21 августа 2020,, 08:48

Published 21 августа 2020,, 08:48

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Омичи оценили мобильное приложение «РВК.Услуги»

21 августа 2020, 08:48
Приложение «РВК.Услуги» демонстрирует положительную динамику скачиваний и пользования.

Мобильное приложение «РВК.Услуги» в Омске было запущено в апреле текущего года для удобства абонентов омского водоканала. Благодаря ему, не выходя из дома, можно передавать показания приборов учёта, оплачивать услуги водоснабжения и водоотведения, а также заказать установку и поверку счетчика или другие услуги на сетях.

«С момента запуска приложения прошло четыре месяца. Несмотря на такой короткий срок количество оплат через приложение по сравнению с маем увеличилось в 6 раз, а переданных показаний – в 9 раз», - рассказывает коммерческий директор «Росводоканал Омск» Ольга Смиковская.

Напомним, что «мобильный водоканал» поможет не только передать данные счётчиков, но и сохранит историю платежей и показаний приборов учёта. В приложении отражена задолженность по лицевому счету, которую можно оплатить со смартфона. Кроме того, к профилю одного пользователя возможно привязать несколько лицевых счетов.

Мобильное приложение «РВК.Услуги» доступно для пользователей смартфонов на базе Android, а также для владельцев Apple iPhone. Мобильное приложение можно скачать бесплатно в Google Play и App Store. Для этого нужно ввести в поисковую строку запрос «Росводоканал» или «Rosvodokanal», или скачать приложение на сайте водоканала www.omskvodokanal.ru.

Клиенты предприятия могут передать данные о расходе воды и другими современными способами:

- через голосового помощника, робота Минта по телефону 39-51-00, круглосуточно;

- с помощью сервиса на сайте компании (без регистрации) http://www.omskvodokanal.ru/;

- через личный кабинет на сайте https://abon.omskvodokanal.ru;

- по электронной почте water_omsk@rosvodokanal.ru, указав в трёх строчках номер лицевого счёта, номер счётчика холодной воды, его показания, номер счётчика горячей воды, его показания;

- SMS-сообщением на номер 8-903-767-28-90, указав через пробел номер лицевого счёта, номер счётчика холодной воды, его показания, номер счётчика горячей воды, его показания;

- по многоканальным телефонам 53-00-11 и 8-800-381-7777 с 8:00 до 20:00 часов ежедневно, в том числе в выходные и праздничные дни;

- на сайте www.vp.ru.

Чтобы получить в сентябре квитанцию с актуальными данными, показания необходимо передать до 25 августа.

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