Омичи оценили мобильное приложение «РВК.Услуги»

Мобильное приложение «РВК.Услуги» в Омске было запущено в апреле текущего года для удобства абонентов омского водоканала. Благодаря ему, не выходя из дома, можно передавать показания приборов учёта, оплачивать услуги водоснабжения и водоотведения, а также заказать установку и поверку счетчика или другие услуги на сетях.