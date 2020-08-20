ВКонтакте тестирует нейросеть для борьбы с языком вражды

Чтобы усилить модерацию по теме языка ненависти и обучить искусственный интеллект, ВКонтакте добавила новую категорию жалоб — «Враждебные высказывания». Пользователь может выбрать её, если нажмёт кнопку «Пожаловаться» у оскорбительной публикации. После этого материал попадёт на рассмотрение к модераторам. Эта категория позволит точнее откалибровать уже существующие инструменты и собрать датасет для новых решений на основе нейросетей. При этом команды Модерации и Поддержки не только реагируют на жалобы, но и проводят проактивный внутренний мониторинг — в частности, с помощью механизмов автоматического поиска, технологии цифровых отпечатков и нейронных сетей.