Июль стал самым криминальным месяцем во время пандемии в Омске

Как сообщили Городу55 в региональном УМВД, в марте было зарегистрировано 2195 преступлений. В апреле немного меньше — 1974 (-10%). В мае снова начался прирост — 2017 (+2.1%). Самым криминальным стал июнь — 2293 (+13.6%). В июле, несмотря на небольшое снижение, показатели остались высокими — 2151 (-6.1%).
Таким образом, за время пандемии коронавируса (март–июль) зафиксировано около 10.6 тыс преступлений. Это на 1.2% меньше, чем за аналогичный период 2019 года. При этом по сравнению с началом года среднемесячные показатели были почти вдвое больше: январе–феврале фиксировалось в среднем 1191 преступление в месяц, а в марте–июле — уже 2154.
На четверть выросло число тяжких преступлений по сравнению с прошлым годом.