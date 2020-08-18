Июль стал самым криминальным месяцем во время пандемии в Омске

Таким образом, за время пандемии коронавируса (март–июль) зафиксировано около 10.6 тыс преступлений. Это на 1.2% меньше, чем за аналогичный период 2019 года. При этом по сравнению с началом года среднемесячные показатели были почти вдвое больше: январе–феврале фиксировалось в среднем 1191 преступление в месяц, а в марте–июле — уже 2154.