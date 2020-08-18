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Июль стал самым криминальным месяцем во время пандемии в Омске

Июль стал самым криминальным месяцем во время пандемии в Омске

18 августа 2020, 09:00
Фото: Медиахолдинг1Mi
Начиная с весны в Омской области растут показатели преступности. Наибольший прирост — на 13.6% — зафиксирован в июне.

Как сообщили Городу55 в региональном УМВД, в марте было зарегистрировано 2195 преступлений. В апреле немного меньше — 1974 (-10%). В мае снова начался прирост — 2017 (+2.1%). Самым криминальным стал июнь — 2293 (+13.6%). В июле, несмотря на небольшое снижение, показатели остались высокими — 2151 (-6.1%).

Таким образом, за время пандемии коронавируса (март–июль) зафиксировано около 10.6 тыс преступлений. Это на 1.2% меньше, чем за аналогичный период 2019 года. При этом по сравнению с началом года среднемесячные показатели были почти вдвое больше: январе–феврале фиксировалось в среднем 1191 преступление в месяц, а в марте–июле — уже 2154.

На четверть выросло число тяжких преступлений по сравнению с прошлым годом.

Время обострений. Как пандемия повлияла на преступность в Омске
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#Новости#Коронавирус COVID-19#Преступность#Полиция#Эксклюзивы#Омск сегодня#Общество
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