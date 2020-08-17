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В Омской области 99 человек заболели коронавирусом

В Омской области 99 человек заболели коронавирусом

17 августа 2020, 13:45
Фото: Медиахолдинг1Mi
Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса опубликовал свежие данные.

По данным на 17 августа, за последние сутки в Омской области зарегистрировали 99 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Теперь общее число зараженных достигло 8 590 человек. Вчера число новых больных составило 103 человека.

Общее количество новых зараженных в России увеличилось на 4 892 человека в 83 регионах страны. Из них 1 279 не имеют клинических проявлений болезни. С начала пандемии коронавирусом заболело 927 745 человек в 85 регионах России.

Количество выздоровевших также увеличилось до 736 101 человека. За последние сутки из больниц выписались 3 133 человека.

#Новости#Коронавирус COVID-19#Общество
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