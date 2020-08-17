В омской мэрии прокомментировали опасные дорожные работы

Ранее в соцсетях появился пост омички, возмущенной «формой», в которой трудятся дорожные рабочие, – точнее, ее отсутствием. Судя по снимкам, сделанным женщиной, на сотрудниках отсутствуют сигнальные жилеты. При этом место проведения работ тоже никак не «отмечено». Рабочих назвали «бессмертными»: очевидно, что мужчины в «обычной» одежде рискуют стать жертвами ДТП.
Ситуацию прокомментировали в БУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства». В бюджетном учреждении подтвердили факт нарушения. Подрядной организации «АртРемСтрой» предстоит его устранить.
«За отсутствие дорожных знаков в месте проведения производственных работ направлено предписание с требованием в ближайшее время устранить нарушения и в дальнейшем не допускать подобного во избежание аварийно-опасных ситуаций и несчастных случаев», - отметили в БУ.