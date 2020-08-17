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В омской мэрии прокомментировали опасные дорожные работы

В омской мэрии прокомментировали опасные дорожные работы

17 августа 2020, 15:18
Фото: Елена Тихоновская / Аварийный Омск
На сотрудниках, которые находились на проезжей части, не было жилетов. На ситуацию отреагировали в омской мэрии.

Ранее в соцсетях появился пост омички, возмущенной «формой», в которой трудятся дорожные рабочие, – точнее, ее отсутствием. Судя по снимкам, сделанным женщиной, на сотрудниках отсутствуют сигнальные жилеты. При этом место проведения работ тоже никак не «отмечено». Рабочих назвали «бессмертными»: очевидно, что мужчины в «обычной» одежде рискуют стать жертвами ДТП.

Ситуацию прокомментировали в БУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства». В бюджетном учреждении подтвердили факт нарушения. Подрядной организации «АртРемСтрой» предстоит его устранить.

«За отсутствие дорожных знаков в месте проведения производственных работ направлено предписание с требованием в ближайшее время устранить нарушения и в дальнейшем не допускать подобного во избежание аварийно-опасных ситуаций и несчастных случаев», - отметили в БУ.

#Новости#Ремонт#Дороги#Общество
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