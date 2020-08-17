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В Омске решили не открывать кафе и рестораны — источник

В Омске решили не открывать кафе и рестораны — источник

17 августа 2020, 16:50
Фото: Медиахолдинг 1Mi
По словам источника Города55, никаких положительных решений на сегодняшнем оперштабе по борьбе с COVID-19 принято не будет. Речь идет об открытии ресторанов и учреждений культуры.

Отметим, это лишь мнение одного информированного источника. Какое решение будет принято на самом деле, станет известно после заседания оперативного штаба, которое началось сегодня в 16:00.

Напомним, ранее в Омске состоялось заседание оперштаба по вопросам экономики и рисков из-за коронавируса. Сегодня, 17 августа, специалисты должны обсудить снятие ограничений с бизнеса.

Вице-губернатор Дмитрий Ушаков заявлял, что рассмотрел предложения по возобновлению работы кинотеатров, общепита, фудкортов в ТЦ, а также требования разрешить проводить мероприятия на открытом воздухе. Подготовленный документ с обращениями от бизнеса отправили в Роспотребнадзор.

В случае отказа и длительного простоя этих сфер бизнеса в Омской области работу потеряют десятки тысяч человек.

#Новости#Коронавирус COVID-19#Общество
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