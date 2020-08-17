В Омске решили не открывать кафе и рестораны — источник

Отметим, это лишь мнение одного информированного источника. Какое решение будет принято на самом деле, станет известно после заседания оперативного штаба, которое началось сегодня в 16:00.
Напомним, ранее в Омске состоялось заседание оперштаба по вопросам экономики и рисков из-за коронавируса. Сегодня, 17 августа, специалисты должны обсудить снятие ограничений с бизнеса.
Вице-губернатор Дмитрий Ушаков заявлял, что рассмотрел предложения по возобновлению работы кинотеатров, общепита, фудкортов в ТЦ, а также требования разрешить проводить мероприятия на открытом воздухе. Подготовленный документ с обращениями от бизнеса отправили в Роспотребнадзор.
В случае отказа и длительного простоя этих сфер бизнеса в Омской области работу потеряют десятки тысяч человек.