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В Омске белорусские протесты показали через искусство

В Омске белорусские протесты показали через искусство

17 августа 2020, 16:02
Фото: www.instagram.com/bednotown
Художник из Омска Дамир Муратов на своей странице в «Инстаграм» поделился работой, которая отражает его видение протестов в Республике Беларусь. На картине изображен трактор «Беларус», который идет против силовиков.

На сельскохозяйственной технике висит нынешний символ белорусской оппозиции — бело-красно-белый флаг. Он являлся государственным до референдума 1995 года. Перед трактором стоит «живая стена» из ОМОНа, который стягивали на шествия в крупных городах республики.

Картина написана в черно-оранжевых тонах. В хештегах к публикации можно заметить фразу в поддержку Беларуси — #живэбеларусь.

Интересно, что подписчики Дамира Муратова по-своему трактовали его новую работу. Кто-то сравнил ситуацию с боулингом, где трактор выступает в роли шара, а ОМОН — в роли кеглей. Кто-то предположил, что трактор «Беларус» «должен убрать этот «мусор». Свои мысли по поводу собственной работы художник не изложил.

Массовые протесты в Республике Беларусь начались вечером 9 августа, после объявления предварительных результатов президентского голосования. Беларусы посчитали голосование нечестным и потребовали пересчета голосов. Жители до сих пор выходят на мирные протесты и требуют, чтобы Александр Лукашенко покинул свой пост.

#Новости#Художник#Общество#Омск сегодня
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