В Омске белорусские протесты показали через искусство

Интересно, что подписчики Дамира Муратова по-своему трактовали его новую работу. Кто-то сравнил ситуацию с боулингом, где трактор выступает в роли шара, а ОМОН — в роли кеглей. Кто-то предположил, что трактор «Беларус» «должен убрать этот «мусор». Свои мысли по поводу собственной работы художник не изложил.