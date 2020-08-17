Стал известен самый влиятельный человек Омской области

Возглавил топ влиятельных лиц региона губернатор Омской области Александр Бурков. По мнению экспертов, политический опыт, харизма, внешние связи главы региона позволяют ослаблять другие региональные группы влияния и удерживать хрупкий мир.
Также в топ-10 влиятельных лиц региона вошла мэр Омска Оксана Фадина. Градоначальница заняла почетное шестое место, уступив позиции руководителю УФСБ Алексею Савченкову, депутату Госдумы Александру Жукову и председателю Законодательного собрания Владимиру Варнавскому. Отдельно стоит отметить, что выше Оксаны Фадиной в рейтинге также оказался ее заместитель Олег Заремба.
Узнать, кто еще вошел в топ-100 самых влиятельных лиц Омской области, можно по ссылке ниже.