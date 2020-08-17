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Стал известен самый влиятельный человек Омской области

Стал известен самый влиятельный человек Омской области

17 августа 2020, 17:16
Город55 представляет рейтинг влиятельности, который на условиях конфиденциальности помогли составить действующие политики, бизнесмены, журналисты, экономисты, общественники и политтехнологи.

Возглавил топ влиятельных лиц региона губернатор Омской области Александр Бурков. По мнению экспертов, политический опыт, харизма, внешние связи главы региона позволяют ослаблять другие региональные группы влияния и удерживать хрупкий мир.

Также в топ-10 влиятельных лиц региона вошла мэр Омска Оксана Фадина. Градоначальница заняла почетное шестое место, уступив позиции руководителю УФСБ Алексею Савченкову, депутату Госдумы Александру Жукову и председателю Законодательного собрания Владимиру Варнавскому. Отдельно стоит отметить, что выше Оксаны Фадиной в рейтинге также оказался ее заместитель Олег Заремба.

Узнать, кто еще вошел в топ-100 самых влиятельных лиц Омской области, можно по ссылке ниже.

ТОП-100 влиятельных омичей
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