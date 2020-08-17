Город55
ГлавноеВсе новости
Сразу пять машин столкнулись на трассе под Омском

Сразу пять машин столкнулись на трассе под Омском

17 августа 2020, 17:20
Фото: омская Госавтоинспекция
На трассе Челябинск- Новосибирск в районе 823 километра сегодня днем случилась авария, в которой участвовали сразу пять машин. Подробности сообщили в пресс-службе омской Госавтоинспекции.

Как выяснили полицейские, водитель автомобиля DAF не выдержал безопасную дистанцию и въехал в автомобиль Toyota Land Cruiser. Автомобиль съехал в кювет, а большегруз проехал дальше и въехал в автомобили «МАН» и «ГАЗель».

После этого большегруз DAF остановился, но столкновения не закончились: водитель «ГАЗель» не смог избежать столкновения с автомобилем «ВАЗ-2105», сообщили в Госавтоинспекции.

Серьезных травм не получил никто, но водитель DAF обратился за помощью к медикам. Полицейские выясняют подробности массового ДТП.

#Новости#Авария#ДТП с фурой#ДТП#Массовое ДТП#Происшествия#Омск сегодня
Подпишитесь
Один из закрытых из-за санкций магазинов в Омске может вернуться
Договоры на аренду площадей в торговых центрах продлены до конца года либо до марта 2023 года.
Вчера, 21:59
Глава омского центра «Молдiр» после проверки запустил перерегистрацию на другое лицо
Вчера, 11:31
Назван вероятный виновник массированных выбросов ядовитого газа в Омске
13 июля, 16:58
Омский радиозавод им. Попова официально «переехал» в Москву
Вчера, 16:47
«Набирают не корзинами, а машинами»: карта грибных мест в Омской области в 2022 году
Вчера, 16:59
Флора, ярмарка и «Дискотека Авария». Куда пойти в Омске на День города
Праздничные мероприятия пройдут с 5 по 7 августа.
Вчера, 20:57