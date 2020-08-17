Сразу пять машин столкнулись на трассе под Омском

Как выяснили полицейские, водитель автомобиля DAF не выдержал безопасную дистанцию и въехал в автомобиль Toyota Land Cruiser. Автомобиль съехал в кювет, а большегруз проехал дальше и въехал в автомобили «МАН» и «ГАЗель».
После этого большегруз DAF остановился, но столкновения не закончились: водитель «ГАЗель» не смог избежать столкновения с автомобилем «ВАЗ-2105», сообщили в Госавтоинспекции.
Серьезных травм не получил никто, но водитель DAF обратился за помощью к медикам. Полицейские выясняют подробности массового ДТП.