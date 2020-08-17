Под Омском до ноября закрыли асфальтовый завод

В июне этого года после массы возмущений садоводов и жителей поселка на асфальтовом заводе прошла внеплановая проверка, во время которой было обнаружено рекордное превышение нормы выбросов опасных веществ. Так, бензопирена в воздухе оказалось в 46 раз больше нормы, взвешенных веществ — в 9.24 раза, а оксида углерода — в 3.36 раз.