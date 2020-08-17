Под Омском до ноября закрыли асфальтовый завод

В июне этого года после массы возмущений садоводов и жителей поселка на асфальтовом заводе прошла внеплановая проверка, во время которой было обнаружено рекордное превышение нормы выбросов опасных веществ. Так, бензопирена в воздухе оказалось в 46 раз больше нормы, взвешенных веществ — в 9.24 раза, а оксида углерода — в 3.36 раз.
Материалы проверки передали в Омский районный суд, и 11 августа судья обязал предприятие приостановить работу на 90 суток. Отметим, что до суда в соцсетях стали появляться жалобы от омичей на то, что рядом с установкой асфальтового завода, на которой проходила проверка, возвели и запустили новую. О ней информации у приставов нет.
Отмечается, что решение суда должно было быть немедленно исполнено, и приставы отправились в Горячий ключ. Они ознакомить владельца установки с постановлением и ограничили доступ к пусковому механизму, опечатав двери установки. На протяжении трех месяцев установке запрещено работать. Об усовершенствовании ее фильтрами речи не идет.
Напомним, что сообщить о выбросах можно по телефонам горячей линии министерства природных ресурсов и экологии Омской области: 39-35-35 (с понедельника по пятницу в рабочее время), 37-80-21 и 8-923-685-5631 (круглосуточно) и 790-730 (многоканальная линия).