Город55
ГлавноеВсе новости
Под Омском до ноября закрыли асфальтовый завод

Под Омском до ноября закрыли асфальтовый завод

17 августа 2020, 14:25
Фото: Пресс-служба УФССП России по Омской области
Омские приставы закрыли доступ к пусковому механизму асфальтового завода в поселке Горячий ключ. Предприятие уличили в выбросах в июне, но с тех пор ситуация с вонью не изменилась, и суд постановил закрыть завод. Подробности рассказали в пресс-службе УФССП России по Омской области.

В июне этого года после массы возмущений садоводов и жителей поселка на асфальтовом заводе прошла внеплановая проверка, во время которой было обнаружено рекордное превышение нормы выбросов опасных веществ. Так, бензопирена в воздухе оказалось в 46 раз больше нормы, взвешенных веществ — в 9.24 раза, а оксида углерода — в 3.36 раз.

Материалы проверки передали в Омский районный суд, и 11 августа судья обязал предприятие приостановить работу на 90 суток. Отметим, что до суда в соцсетях стали появляться жалобы от омичей на то, что рядом с установкой асфальтового завода, на которой проходила проверка, возвели и запустили новую. О ней информации у приставов нет.

Отмечается, что решение суда должно было быть немедленно исполнено, и приставы отправились в Горячий ключ. Они ознакомить владельца установки с постановлением и ограничили доступ к пусковому механизму, опечатав двери установки. На протяжении трех месяцев установке запрещено работать. Об усовершенствовании ее фильтрами речи не идет.

Напомним, что сообщить о выбросах можно по телефонам горячей линии министерства природных ресурсов и экологии Омской области: 39-35-35 (с понедельника по пятницу в рабочее время), 37-80-21 и 8-923-685-5631 (круглосуточно) и 790-730 (многоканальная линия).

#Новости#Выбросы#Завод#Город#Омск сегодня
Подпишитесь
Один из закрытых из-за санкций магазинов в Омске может вернуться
Договоры на аренду площадей в торговых центрах продлены до конца года либо до марта 2023 года.
Вчера, 21:59
Глава омского центра «Молдiр» после проверки запустил перерегистрацию на другое лицо
Вчера, 11:31
Назван вероятный виновник массированных выбросов ядовитого газа в Омске
13 июля, 16:58
Омский радиозавод им. Попова официально «переехал» в Москву
Вчера, 16:47
«Набирают не корзинами, а машинами»: карта грибных мест в Омской области в 2022 году
Вчера, 16:59
Флора, ярмарка и «Дискотека Авария». Куда пойти в Омске на День города
Праздничные мероприятия пройдут с 5 по 7 августа.
Вчера, 20:57