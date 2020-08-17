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Омской школе выделили 2.8 млн рублей на подготовку к переводу 400 учеников

Омской школе выделили 2.8 млн рублей на подготовку к переводу 400 учеников

17 августа 2020, 14:55
Фото: Медиахолдинг1Mi
Власти Омска нашли средства для ремонта школы № 40, куда в начале этого года придут учиться 400 бывших учеников аварийной гимназии № 88. Как рассказали в пресс-службе мэрии, работы до начала учебного года.

Департамент образования уже подготовил сметы для проведения некоторых работ. На замену тамбуров, окон и дверей, ремонт крылец, испытания пожарной лестницы и ограждения кровли, установку дополнительных пожарных лестниц и ремонт большой спортивной площадки должно уйти 2.8 млн рублей.

Первый заместитель директора департамента образования мэрии Наталья Васильева сообщила, что часть работы уже ведется, и закончить их должны в конце августа. А завтра пройдет аукцион на поиск подрядчика для ремонта спортплощадки на территории школы № 40.

Напомним, учеников гимназии № 88 вместе с преподавателями решено перевести в школу № 40 и гимназию № 43. Школу закроют на ремонт, после его окончания дети вернутся в родные классы. В 2020/2021 году дети будут обучаться в две смены.

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