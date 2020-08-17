Омской школе выделили 2.8 млн рублей на подготовку к переводу 400 учеников

Департамент образования уже подготовил сметы для проведения некоторых работ. На замену тамбуров, окон и дверей, ремонт крылец, испытания пожарной лестницы и ограждения кровли, установку дополнительных пожарных лестниц и ремонт большой спортивной площадки должно уйти 2.8 млн рублей.
Первый заместитель директора департамента образования мэрии Наталья Васильева сообщила, что часть работы уже ведется, и закончить их должны в конце августа. А завтра пройдет аукцион на поиск подрядчика для ремонта спортплощадки на территории школы № 40.
Напомним, учеников гимназии № 88 вместе с преподавателями решено перевести в школу № 40 и гимназию № 43. Школу закроют на ремонт, после его окончания дети вернутся в родные классы. В 2020/2021 году дети будут обучаться в две смены.