Омский Сбербанк выдал льготных кредитов бизнесу на 1.7 млрд рублей

«За прошедшие полгода нам удалось увеличить портфель ипотечных кредитов по Сибирскому Сбербанку в целом и по Омскому отделению в частности. По итогам первого полугодия по Сибирскому банку портфель ипотечных кредитов составил 371 млрд рублей. Это на 9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. А портфель ипотечных кредитов в Омской области достиг отметки 39 млрд рублей, показав наибольший рост по Сибири – 11%», – подчеркнула руководитель.