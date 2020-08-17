Омский Сбербанк выдал льготных кредитов бизнесу на 1.7 млрд рублей

Главными темами встречи стали меры поддержки бизнеса, которые предпринял Сбербанк в период пандемии, итоги финансовой деятельности Сибирского банка, действующего на территории Омской, Новосибирской и Томской областей, Алтайского и Красноярского края, республики Алтай, Тыва и Хакасия, в первом полугодии 2020 года, а также перспективы сотрудничества банка и правительства Омской области.
По словам председателя Сибирского Сбербанка Татьяны Галкиной, банк одним из первых, 11 мая, объявил о присоединении к государственной программе поддержке бизнеса – кредитование предприятий под 2%. А еще ранее, 8 апреля, приступил к реализации программы кредитования под 0% для малого и среднего бизнеса.
«Сибирский банк выдал по этим двум госпрограммам 11.6 тыс. кредитов на сумму 20 млрд рублей. Из них омскому бизнесу – 1100 кредитов на сумму 1.7 млрд рублей», - отметила Татьяна Галкина.
Спрос на программу «Кредит под 2%», которая дает предпринимателям возможность получить фактически безвозмездную субсидию, сохраняется и сейчас. Ведь государство полностью погасит кредит и проценты, которые будут начислены по этому займу, предприятиям, кто до конца марта 2021 года сохранит штат сотрудников на уровне 90%.
Кроме государственных мер поддержки Сбербанк предложил клиентам собственную программу помощи – реструктуризацию задолженности. Воспользоваться ей могут все сегменты бизнеса, а также население.
«Если говорить о бизнесе, с весны мы реструктурировали в Сибири 6600 кредитов на сумму 13.8 млрд рублей. В Омской области для предприятий – 600 кредитов на сумму 1.8 млрд рублей, для физических лиц – 2200 кредитов», – сказала Татьяна Галкина.
Председатель Сибирского Сбербанка отметила, что высокими темпами также идет реализация программы «Ипотека с господдержкой». С момента старта программы в Омской области выдано 680 кредитов на сумму 1.4 млрд рублей.
«За прошедшие полгода нам удалось увеличить портфель ипотечных кредитов по Сибирскому Сбербанку в целом и по Омскому отделению в частности. По итогам первого полугодия по Сибирскому банку портфель ипотечных кредитов составил 371 млрд рублей. Это на 9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. А портфель ипотечных кредитов в Омской области достиг отметки 39 млрд рублей, показав наибольший рост по Сибири – 11%», – подчеркнула руководитель.
Отдельно Татьяна Галкина рассказала о сотрудничестве с правительством Омской области. На минувшей неделе банк и правительство подписали соглашение о снижении ипотечной ставки для 10 льготных категорий граждан, проживающих на территории региона, – получателей мер государственной поддержки на улучшение жилищных условий. Ставка по кредитам, оформленным в рамках этого соглашения, будет снижена еще на 0.5% по сравнению со стандартной.
«Это очень важный шаг по объединению усилий правительства Омской области и Сбербанка для развития жилищного кредитования в регионе. Приобрести по этой программе можно не только вторичное жилье, но и квартиры в новостройках», – добавила она.
Кроме того, в рамках сотрудничества Сбербанка с правительством региона планируется использовать модели искусственного интеллекта, разработанные банком, в медицине.
«Для этого мы проработали пилотный проект по распознаванию изменений в легких на снимках компьютерной томографии. Искусственный интеллект будет помогать врачам за считанные секунды определять глубину поражения. Кроме этого, планируется к запуску проект по использованию искусственного интеллекта для заполнения текстовых форм – карт пациентов – голосом», – рассказал управляющий Омским отделением банка Сергей Коновалов.