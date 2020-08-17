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Омских глав поселений наказали за закрытость

Омских глав поселений наказали за закрытость

17 августа 2020, 10:58
Фото: Медиахолдинг1Mi
На сайтах населенных пунктах не размещалась информация, предписанная законом. Об этом рассказали в пресс-службе облпрокуратуры.

Прокуратура провела проверку и выяснила, что на официальных сайтах 19 поселений Омского района не было сведений, предусмотренных законом. Речь о правовых актах органов местного самоуправления, информации о закупках, проверках местных администраций и др. В связи с этим прокурор вносил представления главам поселений.

В четырех населенных пунктах нарушения так и не устранили, поэтому были направлены исковые заявления в суд. Их удовлетворили. Также должностные лица 14 администраций с наиболее существенными нарушениями были привлечены к административной ответственности.

#Новости#Прокуратура#Общество
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