Омских глав поселений наказали за закрытость

Прокуратура провела проверку и выяснила, что на официальных сайтах 19 поселений Омского района не было сведений, предусмотренных законом. Речь о правовых актах органов местного самоуправления, информации о закупках, проверках местных администраций и др. В связи с этим прокурор вносил представления главам поселений.
В четырех населенных пунктах нарушения так и не устранили, поэтому были направлены исковые заявления в суд. Их удовлетворили. Также должностные лица 14 администраций с наиболее существенными нарушениями были привлечены к административной ответственности.