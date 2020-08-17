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Омичи смогут бесплатно попасть на 50 экскурсий

Омичи смогут бесплатно попасть на 50 экскурсий

17 августа 2020, 12:22
Фото: Медиахолдинг1Mi
В Омской области пройдет «Экскурсионный флешмоб», сообщает пресс-служба министерства культуры Омской области.

29 августа в 12:00 в Омской области пройдет «Экскурсионный флешмоб». Сегодня началась запись на экскурсии. Как рассказали в Туристском информационном центре Омской области, пока омичи могут попасть на 50 экскурсий.

Список еще будет дополняться. Перечень направлений планируют пополнять до 29 августа. Организаторы рассказали, что в этом году в регионе пройдет не менее 120 экскурсий.

Для удобства мероприятия разделили на несколько групп. В их числе: транспортные, пешеходные, автобусные, производственные, активные, в мастерские, в учреждения, экскурсии от известных омичей. Выбрать можно только одну из них.

Во время флешмоба все мероприятия будут бесплатными. Отметим, что на самой экскурсии омичам придется носить маску и соблюдать социальную дистанцию.

#Новости#Флэшмоб#Культура#Омск сегодня
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