Омичи смогут бесплатно попасть на 50 экскурсий

29 августа в 12:00 в Омской области пройдет «Экскурсионный флешмоб». Сегодня началась запись на экскурсии. Как рассказали в Туристском информационном центре Омской области, пока омичи могут попасть на 50 экскурсий.
Список еще будет дополняться. Перечень направлений планируют пополнять до 29 августа. Организаторы рассказали, что в этом году в регионе пройдет не менее 120 экскурсий.
Для удобства мероприятия разделили на несколько групп. В их числе: транспортные, пешеходные, автобусные, производственные, активные, в мастерские, в учреждения, экскурсии от известных омичей. Выбрать можно только одну из них.
Во время флешмоба все мероприятия будут бесплатными. Отметим, что на самой экскурсии омичам придется носить маску и соблюдать социальную дистанцию.