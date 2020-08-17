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Омичей бесплатно научат ремонтировать холодильники

Омичей бесплатно научат ремонтировать холодильники

17 августа 2020, 13:32
Фото: Pixabay
В регионе оказывается помощь пострадавшим от коронавируса. О программе рассказали в отделе по связям с общественностью ОмГТУ.

На базе ОмГТУ стартовал набор на программу профессионального переобучения, предназначенную для пострадавших от коронавируса. Участники смогут выучиться по направлению «Холодильная техника и системы кондиционирования». Обучение бесплатно, оно предназначено для тех, над кем нависла угроза увольнения. Также целевую аудиторию входят выпускники и те, кто ищет работу.

Проект организован Министерством просвещения РФ и Союзом WordSkills Russia. С августа по декабрь будет проходить реализация образовательных программ, с сентября по декабрь – содействие трудоустройству выпускников. Вести занятия будут преподаватели ОмГТУ. После занятий пройдет демонстрационный экзамен, затем ученикам выдадут свидетельство учебного заведения и «Скиллс Паспорт».

#Новости#Обучение#Ремонт#Общество
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