Омичей бесплатно научат ремонтировать холодильники

На базе ОмГТУ стартовал набор на программу профессионального переобучения, предназначенную для пострадавших от коронавируса. Участники смогут выучиться по направлению «Холодильная техника и системы кондиционирования». Обучение бесплатно, оно предназначено для тех, над кем нависла угроза увольнения. Также целевую аудиторию входят выпускники и те, кто ищет работу.