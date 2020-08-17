Омич с ножом поджидал своих жертв у подъезда

Морально пострадавшие от действий мужчины омичи рассказали, что он не давал войти в подъезд, размахивая холодным оружием. Жильцы не могли попасть в свои квартиры из-за преградившего им путь незнакомца, выкрикивающего угрозы. Тогда горожане обратились за помощью.