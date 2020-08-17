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Омич с ножом поджидал своих жертв у подъезда

Омич с ножом поджидал своих жертв у подъезда

17 августа 2020, 14:07
Фото: Медиахолдинг1Mi
Впрочем, никаких конкретных целей мужчина не преследовал. Об этом рассказали в пресс-службе омского Управления Росгвардии.

Накануне поздним вечером росгвардейцам сообщили, что на 3-й Молодежной жителям угрожает мужчина с ножом. Прибыв на место, бойцы застали на лавочке упомянутого агрессора с признаками опьянения. Рядом лежал нож.

Морально пострадавшие от действий мужчины омичи рассказали, что он не давал войти в подъезд, размахивая холодным оружием. Жильцы не могли попасть в свои квартиры из-за преградившего им путь незнакомца, выкрикивающего угрозы. Тогда горожане обратились за помощью.

Возмутителя спокойствия увезли в полицию, нож изъяли. Выяснилось, что мужчина был судим за тяжкое преступление.

#Новости#Росгвардия#Нападение#Общество
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