Омич с ножом поджидал своих жертв у подъезда

Накануне поздним вечером росгвардейцам сообщили, что на 3-й Молодежной жителям угрожает мужчина с ножом. Прибыв на место, бойцы застали на лавочке упомянутого агрессора с признаками опьянения. Рядом лежал нож.
Морально пострадавшие от действий мужчины омичи рассказали, что он не давал войти в подъезд, размахивая холодным оружием. Жильцы не могли попасть в свои квартиры из-за преградившего им путь незнакомца, выкрикивающего угрозы. Тогда горожане обратились за помощью.
Возмутителя спокойствия увезли в полицию, нож изъяли. Выяснилось, что мужчина был судим за тяжкое преступление.