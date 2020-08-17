Омич открыл стрельбу по прохожим из окна своей квартиры

В какой-то момент один из жильцов открыл из окна стрельбу. В результате девушка пострадала. Стрелок попал омичке в палец, и тот быстро опух. В качестве подтверждения своих слов автор поста опубликовала фотографию, на которой видно, как опухла фаланга на мизинце.