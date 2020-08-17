Омич открыл стрельбу по прохожим из окна своей квартиры

Сегодня в паблике «Инцидент Омск» появилась информация о нападении на омичку. Как рассказала автор поста, вчера около 23:00 она сидела на лавочке возле дома № 198 по улице 24-я Северная.
В какой-то момент один из жильцов открыл из окна стрельбу. В результате девушка пострадала. Стрелок попал омичке в палец, и тот быстро опух. В качестве подтверждения своих слов автор поста опубликовала фотографию, на которой видно, как опухла фаланга на мизинце.
«Стреляли из окон неизвестно чем, было плевать, в кого попадут», — возмутилась омичка.
В комментариях омичи предположили, что житель дома хотел спать, а девушка шумела под окнами. Поэтому горожанин открыл стрельбу, пытаясь прогнать незваных гостей. Комментаторы отметили, что омич стрелял из пневматического оружия, потому что именно оно оставляет подобный след.