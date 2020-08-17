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Омич открыл стрельбу по прохожим из окна своей квартиры

Омич открыл стрельбу по прохожим из окна своей квартиры

17 августа 2020, 07:37
Фото: Медиахолдинг1Mi
В паблике «Инцидент Омск» сообщили об омичке, в которую выстрелил один из жителей дома в Центральном округе.

Сегодня в паблике «Инцидент Омск» появилась информация о нападении на омичку. Как рассказала автор поста, вчера около 23:00 она сидела на лавочке возле дома № 198 по улице 24-я Северная.

В какой-то момент один из жильцов открыл из окна стрельбу. В результате девушка пострадала. Стрелок попал омичке в палец, и тот быстро опух. В качестве подтверждения своих слов автор поста опубликовала фотографию, на которой видно, как опухла фаланга на мизинце.

«Стреляли из окон неизвестно чем, было плевать, в кого попадут», — возмутилась омичка.

В комментариях омичи предположили, что житель дома хотел спать, а девушка шумела под окнами. Поэтому горожанин открыл стрельбу, пытаясь прогнать незваных гостей. Комментаторы отметили, что омич стрелял из пневматического оружия, потому что именно оно оставляет подобный след.

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