Омич без прав сбил 9-летнюю девочку на самокате

16 августа в 20:40 в Госавтоинспекцию Омской области сообщили об аварии с пострадавшими. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции предварительно установили, что 19-летний водитель мопеда Alpha «Пегас» ехал по улице Крупской.
В районе дома № 2 по бульвару Архитекторов он наехал на пешехода, который двигался на самокате. В результате аварии 9-летнюю девочку-пешехода увезли в больницу.
После осмотра врачей ее отпустили домой. Отметим, что ранее водителя лишили водительских прав, поэтому он ехал за рулем без них. Полиция проводит проверку, во время которой установит все причины и обстоятельства аварии.