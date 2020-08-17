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Омич без прав сбил 9-летнюю девочку на самокате

Омич без прав сбил 9-летнюю девочку на самокате

17 августа 2020, 11:37
Фото: Медиахолдинг1Mi
Водитель мопеда наехал на девочку, которая каталась на самокате, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Омской области.

16 августа в 20:40 в Госавтоинспекцию Омской области сообщили об аварии с пострадавшими. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции предварительно установили, что 19-летний водитель мопеда Alpha «Пегас» ехал по улице Крупской.

В районе дома № 2 по бульвару Архитекторов он наехал на пешехода, который двигался на самокате. В результате аварии 9-летнюю девочку-пешехода увезли в больницу.

После осмотра врачей ее отпустили домой. Отметим, что ранее водителя лишили водительских прав, поэтому он ехал за рулем без них. Полиция проводит проверку, во время которой установит все причины и обстоятельства аварии.

#Новости#Ребенок#ДТП#Омск сегодня#Происшествия
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