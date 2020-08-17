Итоги 20-й национальной премии «Медиа-Менеджер России» подведут 27 августа

За 20 лет бронзовую чайку получили сотни ведущих представителей российского медиасообщества. Среди них Маргарита Симоньян, Сергей Минаев, Наталья Синдеева, Николай Картозия, Дмитрий Алешковский, Александр Гореславский, Дмитрий Чернышенко, Александр Гафин, Владимир Сунгоркин и прочие.
«Медиа-менеджер России» – премия, которой отмечают заслуги руководителей средств массовой информации, рекламных и PR-агентств, других медийных структур. При этом награждают не только уже признанных корифеев. Ежегодно на церемонии представляют новые перспективные имена. Организаторами премии являются Издательский Дом «МедиаБизнес» и журнал «Новости СМИ». Поддержку мероприятию оказывают профильные организации, такие как РАР, ФНР, АКМР и многие другие, сообщают «Новые Известия».
По словам лауреата премии «Медиа-менеджер - 2019», генерального директора холдинга 1MI Федора Щербакова, мир медиа в 21 столетии очень быстро меняется. Появляются новые способы донесения информации до общественности, успешно конкурирующие и даже опережающие привычные СМИ.
«Очень ценно, что «Медиа-менеджер» пытается разглядеть ростки нового, а среди номинантов и лауреатов все чаще появляются не только раскрученные медиаперсоны и известные СМИ, но и те, кто предлагает идеи и проекты уже даже не сегодняшнего, а завтрашнего дня», – подчеркнул Щербаков.
Отмечается, что в этом году за звание лауреата премии будут бороться свыше 100 номинантов. Их будут выбирать в категориях «Печатные медиа», «Электронные медиа», «Реклама и маркетинговые коммуникации» и других.
По традиции выбирать лауреатов будут в два этапа. На первом проводится открытое голосование на сайте проекта. На втором этапе в работу включается профессиональное жюри, состоящее из признанных экспертов в медийной сфере. Как обычно, все номинанты попадут в печатный каталог премии. Также в нем можно будет найти интервью лауреатов во всех категориях.
Посмотреть трансляцию финальной церемонии «Медиа-менеджер России - 2020» можно будет на сайте.