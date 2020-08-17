Итоги 20-й национальной премии «Медиа-Менеджер России» подведут 27 августа

По традиции выбирать лауреатов будут в два этапа. На первом проводится открытое голосование на сайте проекта. На втором этапе в работу включается профессиональное жюри, состоящее из признанных экспертов в медийной сфере. Как обычно, все номинанты попадут в печатный каталог премии. Также в нем можно будет найти интервью лауреатов во всех категориях.