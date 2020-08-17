Город55
ГлавноеВсе новости
Хабиб Нурмагомедов рассказал о своей любви к футболу

Хабиб Нурмагомедов рассказал о своей любви к футболу

17 августа 2020, 15:50
Фото: wikimedia.org
Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов признался, что следит за чемпионатом России по футболу.

«Я люблю футбол, почти все смотрю. У меня отец болел за «Спартак», знал составы, следил. Во втором эпизоде матча с «Сочи» я бы не стал назначать пенальти. Слышал, что красно-белые хотели сняться с чемпионата, но я бы посоветовал этого не делать. Чемпионат России без «Спартака» был бы очень скучным», - цитирует Хабиба «Советский спорт».

Напомним, в матче первого тура «Спартак» - «Сочи» (2:2) главный арбитр Василий Казарцев назначил два неоднозначных 11-метровых удара в ворота москвичей. После матча владелец «Спартака» Леонид Федун пригрозил снять команду с чемпионата страны.

Нурмагомедов является чемпионом UFC в легком весе. На сегодняшний момент в активе россиянина 28 побед в 28 поединках.

#Новости#Спорт
Подпишитесь
Один из закрытых из-за санкций магазинов в Омске может вернуться
Договоры на аренду площадей в торговых центрах продлены до конца года либо до марта 2023 года.
Вчера, 21:59
Глава омского центра «Молдiр» после проверки запустил перерегистрацию на другое лицо
Вчера, 11:31
Назван вероятный виновник массированных выбросов ядовитого газа в Омске
13 июля, 16:58
Омский радиозавод им. Попова официально «переехал» в Москву
Вчера, 16:47
«Набирают не корзинами, а машинами»: карта грибных мест в Омской области в 2022 году
Вчера, 16:59
Флора, ярмарка и «Дискотека Авария». Куда пойти в Омске на День города
Праздничные мероприятия пройдут с 5 по 7 августа.
Вчера, 20:57