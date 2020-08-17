Хабиб Нурмагомедов рассказал о своей любви к футболу

«Я люблю футбол, почти все смотрю. У меня отец болел за «Спартак», знал составы, следил. Во втором эпизоде матча с «Сочи» я бы не стал назначать пенальти. Слышал, что красно-белые хотели сняться с чемпионата, но я бы посоветовал этого не делать. Чемпионат России без «Спартака» был бы очень скучным», - цитирует Хабиба «Советский спорт».