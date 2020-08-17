Безопасность дорог обойдется Омску в 25 миллионов

В Омске поставят 12 новых светофоров и систему автоматической фотовидеофиксации. Объекты установят на средства регионального проекта «Безопасность дорожного движения» нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Стоимость работ – более 25 млн рублей.
«На трех участках: ул. Челюскинцев — ул. Арсеньева, проспект Мира — ул. Нефтезаводская и проспект Королева — ул. 1-я Пригородная обустроят островки безопасности с расширением проезжей части», - рассказал первый заместитель мэра, глава департамента городского хозяйства Евгений Фомин.
Он отметил, что работы ведутся комплексно: устанавливаются светофоры, дорожные знаки, обустраиваются безопасные подходы, переходы, ограждения, готовится дорожная разметка. Подчеркиваются, что место установки светофоров согласовывается с ГИБДД: выбираются территории, где часто происходят ДТП.
Омская мэрия направила в региональное правительство заявку на получение средств, которые позволят реализовать второй этап проекта «Безопасность дорожного движения». В 2020 году планируют установить камеры фотовидеофиксации на ул. Конева — 3-я Енисейская, светофор на Химиков, 34, светофор типа Т7 на бульваре Архитекторов, 5/1.
Кроме того, появятся пешеходные ограждения, разметка и проекционные переходы на участках: Красноярский тракт — ул. Бархатовой; Красноярский тракт — ул. Малиновского; ул. Барнаульская, 5.