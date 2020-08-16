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В Омске жители домов в центре города останутся без воды

В Омске жители домов в центре города останутся без воды

16 августа 2020, 13:29
Фото: Медиахолдинг1Mi
Некоторые дома в Центральном округе попадают под плановое отключение воды в понедельник, сообщает Омскводоканал.

17 августа с 10 до 20 часов специалисты ведомства будут ремонтировать водопровод на 2-й Производственной улице. Работники проведут переврезку участка водопровода, из-за чего ближайшие дома, вечерняя школа и два садовых товарищества временно останутся без водоснабжения.

Так, под отключение попадают:

— жилые дома по адресам: ул. 3-я Учхозная д. 4, д. 12; ул. 2-я Учхозная д. 21, д. 3б; ул. 1-я Учхозная д. 53б; ул. 4-я Заречная д. 9а, д. 11, д. 13, д. 2а;

— административные здания по адресам: ул. 2-я Производственная д. 41/1; ул. 1-я Учхозная д. 53, д. 53а, д. 53а/1, д. 55; ул. 4-я Заречная д. 13а; ул. 5-я Заречная д. 1, д. 1/1;

— частные жилые дома по улицам 1-я, 2-я, 3-я Учхозные и водоразборные колонки;

— вечерняя школа № 33 по ул. 1-я Учхозная д. 25;

— садовые товарищества «Рябинушка» и «Рябинка».

Добавим, с 10 часов утра до окончания работ по адресу ул. 1-я Учхозная, 25 установят машину с питьевой водой.

#Новости#Отключение воды#Вода#ОмскВодоканал#Ремонт#Общество
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