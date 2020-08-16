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В ДТП под Омском погибли двое взрослых и один ребенок

В ДТП под Омском погибли двое взрослых и один ребенок

16 августа 2020, 20:06
Фото: УМВД России по Омской области
Сегодня, 16 августа, в 16:45 стало известно о крупной аварии близ Калачинского района. Среди погибших была 9-летняя девочка. Подробности происшествия сообщает УМВД.

По предварительным данным полиции, 33-летний водитель управлял грузовым автомобилем «Volvo», следовал по автодороге Челябинск — Новосибирск в направлении Новосибирска. В районе 928 километра мужчина не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с легковушкой.

За рулем «Toyota Noah» была 38-летняя женщина. От удара автомобиль выехал на полосу встречного движения и столкнулся с другим грузовым автомобилем — «DAF», за рулем которого находился 62-летний мужчина.

В результате ДТП водитель «Toyota Noah» (38-летняя женщина) и два пассажира (37-летний мужчина и 9-летняя девочка) скончались на месте происшествия.

По факту аварии сейчас полиция проводит проверку. Позже будут установлены все обстоятельства и причины происшествия.

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