В ДТП под Омском погибли двое взрослых и один ребенок

По предварительным данным полиции, 33-летний водитель управлял грузовым автомобилем «Volvo», следовал по автодороге Челябинск — Новосибирск в направлении Новосибирска. В районе 928 километра мужчина не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с легковушкой.
За рулем «Toyota Noah» была 38-летняя женщина. От удара автомобиль выехал на полосу встречного движения и столкнулся с другим грузовым автомобилем — «DAF», за рулем которого находился 62-летний мужчина.
В результате ДТП водитель «Toyota Noah» (38-летняя женщина) и два пассажира (37-летний мужчина и 9-летняя девочка) скончались на месте происшествия.
По факту аварии сейчас полиция проводит проверку. Позже будут установлены все обстоятельства и причины происшествия.