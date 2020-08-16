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Три омские новости воскресенья без митингов и выбросов

Три омские новости воскресенья без митингов и выбросов

16 августа 2020, 20:35
Фото: Медиахолдинг1Mi
Итоги дня — версия Города55.

Новость № 1. Уже завтра, 17 августа, омичей, которые проживают в центре города, ждет отключение воды. Правда, всего на один день из-за ремонта. Впрочем, не все жители центра озабочены «погодой в доме». Закрывают глаза на отсутствие водоснабжения обитатели уютной теплотрассы на улице Совхозная. Асоциальные группы населения оборудовали там настоящий «райский уголок». Хотя и им скоро придется несладко. Грядущая неделя начнется с дождей, гроз и похолодания.

Новость № 2. Аренду земли под строящимся в главном омском парке ТЦ неожиданно продлили. Все думали, что аренда истекает в сентябре и многие надеялись, что торговому центру в парке им. 30-летия ВЛКСМ не быть. Но — «спасибо» коронавирус — теперь у застройщика в запасе еще три года. Есть и другая, абсолютно не связанная с предыдущей новость: ряды омских депутатов решил пополнить Камерцель. Нет, не тот, который когда-то возглавлял УМВД, а его безработный и тезка.

Новость № 3. Теперь о в прямом смысле слова наболевшем. Скучаете по новостям про COVID-19? Не скучайте. Вот они. За минувшие сутки коронавирус проник сразу в 15 районов Омской области, добавив в статистику еще 103 новых пациента. Количество летальных исходов продолжает увеличиваться — плюс 5 смертей за сутки. Так, Омская область вошла в ТОП-10 городов с самым неблагоприятным показателем статистики. А в России обнаружили еще более пяти тысяч инфицированных всего за 24 часа. Общее количество заболевших по стране от начала пандемии — 922 853.

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