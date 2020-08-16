Три омские новости воскресенья без митингов и выбросов

Новость № 2. Аренду земли под строящимся в главном омском парке ТЦ неожиданно продлили. Все думали, что аренда истекает в сентябре и многие надеялись, что торговому центру в парке им. 30-летия ВЛКСМ не быть. Но — «спасибо» коронавирус — теперь у застройщика в запасе еще три года. Есть и другая, абсолютно не связанная с предыдущей новость: ряды омских депутатов решил пополнить Камерцель. Нет, не тот, который когда-то возглавлял УМВД, а его безработный и тезка.