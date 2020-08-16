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Прогресс против простатита!

Прогресс против простатита!

16 августа 2020, 22:50
Фото: pxhere.com
Как физика модернизирует медицину?

В последние годы во всех округах РФ отмечено повышение уровня заболеваний предстательной железы. Уральский федеральный округ здесь печально лидирует: рост составил 62,1% – самая высокая цифра в России!

«Хронический простатит!» – диагноз порой звучит как гром среди ясного неба… Это сложное заболевание требует комплексного подхода к лечению с обязательным включением физических действующих факторов. Не зря считается, что медицину модернизирует физика. И воплощается она в медицинской технике.

Как лечить хронический простатит

Разработка научно-технического центра компании ЕЛАМЕД – МАВИТ (УЛП-01 ЕЛАТ)

– отвечает сразу нескольким принципам актуальной терапии хронического простатита и его спутницы – эректильной дисфункции.

Принцип сочетанного лечения. В его основе – эффект синергизма: приумножение общего действия средств, применяемых одновременно. Инновационное комбинированное устройство МАВИТ (УЛП-01 ЕЛАТ)

  • – обладает тремя мощными факторами: это тепловое воздействие на очаг заболевания в комплексе с мягким вибромассажем и импульсным магнитным полем.
  • Принцип единства этиологической, патогенетической и симптоматической терапии. Воздействие должно идти:

- на причины и механизмы развития патологии, чтобы не дать болезни развиваться;

- на симптомы, чтобы облегчить самочувствие пациента.

МАВИТ (УЛП-01 ЕЛАТ) позволяет лечить простатит в домашних условиях, он направлен на активизацию кровоснабжения малого таза и простаты, купирование застойных явлений и укрепление местного иммунитета. Влияя на уровень провоспалительных цитокинов, устройство способно подавить воспалительный процесс и лечить признаки простатита у мужчин. В результате, как правило, уменьшается отёчность, боль и дискомфорт, налаживается мочеиспускание, улучшается потенция и эрекция.

Принцип адекватности физиотерапии. Параметры лечебного средства и алгоритмы его применения должны соответствовать характеру патологического процесса. МАВИТ (УЛП-01 ЕЛАТ)

применяется при терапии простатита

  • в фазе ремиссии или стихания воспаления и борется со множеством болезненных проявлений. Специально для данного образца физиотерапии разработаны стандартные методики, которые упомянуты в инструкции.
  • Принцип индивидуального подхода. Специалист, хорошо знающий пациента, волен порекомендовать частную схему лечения, с учётом конкретного случая и личных особенностей больного.

Важно, что портативный МАВИТ (УЛП-01 ЕЛАТ)

разрешено применять не только в больнице, но и дома, без посторонней помощи. Это щадит чувства мужчины, с трудом переносящего вмешательства в его интимную сферу.

  • Принцип курсового лечения. Чтобы результат оправдал ожидания, физиотерапию хронического простатита нужно проводить курсами в течение всей жизни. Систематические курсы могут помочь держать простатит на контроле, в состоянии ремиссии и не допускать обострений. Потому вполне оправданно обзавестись собственным компактным помощником, проводить курсовое лечение своевременно, по всем правилам и без лишних хлопот.

Учитывая, что часть мужчин готова отказаться от нужных процедур, лишь бы не ходить по медучреждениям, МАВИТ (УЛП-01 ЕЛАТ) может стать отличным выходом из тупика такой непростой болезни.

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