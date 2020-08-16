Чтобы результат оправдал ожидания, физиотерапию хронического простатита нужно проводить курсами в течение всей жизни. Систематические курсы могут помочь держать простатит на контроле, в состоянии ремиссии и не допускать обострений. Потому вполне оправданно обзавестись собственным компактным помощником, проводить курсовое лечение своевременно, по всем правилам и без лишних хлопот.