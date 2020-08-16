В последние годы во всех округах РФ отмечено повышение уровня заболеваний предстательной железы. Уральский федеральный округ здесь печально лидирует: рост составил 62,1% – самая высокая цифра в России!
«Хронический простатит!» – диагноз порой звучит как гром среди ясного неба… Это сложное заболевание требует комплексного подхода к лечению с обязательным включением физических действующих факторов. Не зря считается, что медицину модернизирует физика. И воплощается она в медицинской технике.
Как лечить хронический простатит
Разработка научно-технического центра компании ЕЛАМЕД – МАВИТ (УЛП-01 ЕЛАТ)
– отвечает сразу нескольким принципам актуальной терапии хронического простатита и его спутницы – эректильной дисфункции.
Принцип сочетанного лечения. В его основе – эффект синергизма: приумножение общего действия средств, применяемых одновременно. Инновационное комбинированное устройство МАВИТ (УЛП-01 ЕЛАТ)
- на причины и механизмы развития патологии, чтобы не дать болезни развиваться;
- на симптомы, чтобы облегчить самочувствие пациента.
МАВИТ (УЛП-01 ЕЛАТ) позволяет лечить простатит в домашних условиях, он направлен на активизацию кровоснабжения малого таза и простаты, купирование застойных явлений и укрепление местного иммунитета. Влияя на уровень провоспалительных цитокинов, устройство способно подавить воспалительный процесс и лечить признаки простатита у мужчин. В результате, как правило, уменьшается отёчность, боль и дискомфорт, налаживается мочеиспускание, улучшается потенция и эрекция.
Принцип адекватности физиотерапии. Параметры лечебного средства и алгоритмы его применения должны соответствовать характеру патологического процесса. МАВИТ (УЛП-01 ЕЛАТ)
применяется при терапии простатита
Важно, что портативный МАВИТ (УЛП-01 ЕЛАТ)
разрешено применять не только в больнице, но и дома, без посторонней помощи. Это щадит чувства мужчины, с трудом переносящего вмешательства в его интимную сферу.
Учитывая, что часть мужчин готова отказаться от нужных процедур, лишь бы не ходить по медучреждениям, МАВИТ (УЛП-01 ЕЛАТ) может стать отличным выходом из тупика такой непростой болезни.
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