Первая в мире вакцина, 35 смертей от COVID-19 в Омске, назначение в Росприроднадзоре

Омск бьет рекорды по количеству смертей от коронавируса. За минувшую неделю в регионе зарегистрировано 35 летальных случаев (по данным на 16 августа, предоставленным областным минздравом). Для сравнения: за весь июль в Омской области от короновируса умерло 39 человек.
Тем временем президент России Владимир Путин официально объявил о регистрации в стране первой в мире вакцины от COVID-19. О поставке препарата в Омск речь пока не идет. По словам главы омского минтруда Владимира Куприянова, прежде жителям региона надо сделать прививки от гриппа.
Между тем омский экономический штаб провел совещание с предпринимателями, работающими в общепите. Принято решение рассмотреть на оперативном штабе по борьбе с коронавирусом, который запланирован на понедельник, возможность снятия запрета на работу кафе, ресторанов, а также кинотеатров.
Министр природных ресурсов и экологии Омской области Илья Лобов в своем интервью на областном телевидении прокомментировал ситуацию с выбросами в Омске и, в частности, последний инцидент, произошедший 6 августа. По словам чиновника, задействованы все возможные инструменты по поиску виновника. Для расследования приглашены иногородние специалисты.
Названо имя нового руководителя омского Росприроднадзора. Это Ольга Гаврильченко. Ранее она занимала должность начальника отдела разрешительной деятельности ведомства.
Очередное назначение случилось в омской мэрии. Была заполнена вакансия первого заместителя директора департамента экономической политики. Им стал выходец из регионального минсельхоза Денис Гребенюк. Помимо этого в горадминистрации назначен новый начальник управления формирования комфортной городской среды. Подразделение возглавила Юлия Ильчук.
Горизбирком озвучил перечень кандидатов на вакантное место в Городском совете. Из списка подавших заявление исключена представитель «Партии Роста» Алена Диколенко. Причину в избиркоме не назвали. Можно предположить, что Диколенко не сумела собрать достаточного количества подписей в свою поддержку. Таким образом, на мандат депутата Горсовета теперь претендуют четверо — Андрей Бондаренко (ЕР), Гагик Микаелян (КПРФ), Максим Макаленко (ЛДПР), Кирилл Ягодка (СР).
К мусорной теме. В Омске в очередной раз попытаются произвести мусорные замеры. На этот раз работой займется ООО «НПК «Экоинжиниринг», связанное с мусорным оператором «Магнит». Компания стала единственным участником аукциона по определению подрядчика.
Прокуратура на минувшей неделе сообщила об аресте на два месяца заместителя главы Таврического района Омской области Владимира Коновалова. Его подозревают во взяточничестве. По версии следователей, чиновник передал за вознаграждение муниципальные земли в аренду частному лицу. Заведено уголовное дело по статье «Получение взятки в крупном размере».
Стало известно, что появится на месте бывшего гипермаркета «НоваТор» на улице Звездова. Выяснилось, что помещение взял в аренду омский ритейлер Виктор Шкуренко. По его словам, в конце августа на освободившихся площадях он откроет продуктовый магазин.
А еще на прошедшей неделе мы разбирались, что ждет омичей в экономике. Будет ли вторая волна коронавируса и приведет ли это к массовому закрытию предприятий.
Заглянули по ту сторону магии. Узнали, как пандемия помогает всевозможным экстрасенсам наполнять карманы.
Составили календарь смертей от коронавируса. Судя по всему, август станет рекордным месяцем по числу летальных исходов.