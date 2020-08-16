Первая в мире вакцина, 35 смертей от COVID-19 в Омске, назначение в Росприроднадзоре

Омск бьет рекорды по количеству смертей от коронавируса. За минувшую неделю в регионе зарегистрировано 35 летальных случаев (по данным на 16 августа, предоставленным областным минздравом). Для сравнения: за весь июль в Омской области от короновируса умерло 39 человек.