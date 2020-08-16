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На авиарейсах из Омска появятся дешевые билеты

На авиарейсах из Омска появятся дешевые билеты

16 августа 2020, 10:27
Фото: Медиахолдинг1Mi
В России расширили список авиарейсов по внутренним направлениям, которые в 2020 году получат субсидии из федерального бюджета. Премьер-министр РФ уже подписал соответствующее постановление.

Льготные билеты появятся только на четырех авиарейсах из Омска. Раньше большинство федеральных субсидий получали перелеты на Дальний Восток, в Крым и Калининград. Теперь географию расширили.

Четыре направления из Омска, вошедшие в перечень, — это перелеты в Анапу, Иркутск, Красноярск и Тобольск. При этом рейса в Тобольск на данный момент не существует. Его могут открыть в перспективе. По остальным направлениям летают самолеты «Ираэро» и «ЮВТаэро».

Федеральная субсидия позволяет снизить цены на билеты. Так, часть их продают по сниженному тарифу, поскольку они освобождены от налога и сборов.

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