На авиарейсах из Омска появятся дешевые билеты

Четыре направления из Омска, вошедшие в перечень, — это перелеты в Анапу, Иркутск, Красноярск и Тобольск. При этом рейса в Тобольск на данный момент не существует. Его могут открыть в перспективе. По остальным направлениям летают самолеты «Ираэро» и «ЮВТаэро».