На авиарейсах из Омска появятся дешевые билеты

Льготные билеты появятся только на четырех авиарейсах из Омска. Раньше большинство федеральных субсидий получали перелеты на Дальний Восток, в Крым и Калининград. Теперь географию расширили.
Четыре направления из Омска, вошедшие в перечень, — это перелеты в Анапу, Иркутск, Красноярск и Тобольск. При этом рейса в Тобольск на данный момент не существует. Его могут открыть в перспективе. По остальным направлениям летают самолеты «Ираэро» и «ЮВТаэро».
Федеральная субсидия позволяет снизить цены на билеты. Так, часть их продают по сниженному тарифу, поскольку они освобождены от налога и сборов.