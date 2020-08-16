Бездомные нашли свой «уголок» в центре Омска

Автор анонимного поста рассказывал: «Обосновались бомжи, алкаши и наркоманы, устроили уличный туалет. Вечером постоянные попойки, драки. Начинают лезть на участок».
К посту приложены фотографии того самого места — на трубах и вокруг груды мусора, бутылки, пластиковые стаканчики.
Автор обращения также рассказал, что проблеме не первый год. В 2019 он лично обращался в администрацию ЦАО, но ничего не изменилось.
«Раньше подстанцию закрывал забор из железо-бетонных плит, а при прокладке теплотрассы их завалили и вывезли», — поясняет автор.
В комментариях пользователи с аналогичными проблемами поделились опытом: «И чем вам помогут анонимные обращения? Мы сами выгоняли, никто не помогал».