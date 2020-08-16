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Бездомные нашли свой «уголок» в центре Омска

Бездомные нашли свой «уголок» в центре Омска

16 августа 2020, 16:26
Фото: «ЧП Омск»
По улице Совхозная между домами № 196 и № 192 находится подстанция, там же проходит теплотрасса. Асоциальные горожане облюбовали «коронное» теплое место. На уличный притон для бездомных начали жаловаться омичи. Накануне запись появилась в паблик «ЧП Омск».

Автор анонимного поста рассказывал: «Обосновались бомжи, алкаши и наркоманы, устроили уличный туалет. Вечером постоянные попойки, драки. Начинают лезть на участок».

К посту приложены фотографии того самого места — на трубах и вокруг груды мусора, бутылки, пластиковые стаканчики.

Фото: «ЧП Омск»

Автор обращения также рассказал, что проблеме не первый год. В 2019 он лично обращался в администрацию ЦАО, но ничего не изменилось.

Фото: «ЧП Омск»

«Раньше подстанцию закрывал забор из железо-бетонных плит, а при прокладке теплотрассы их завалили и вывезли», — поясняет автор.

Фото: «ЧП Омск»

В комментариях пользователи с аналогичными проблемами поделились опытом: «И чем вам помогут анонимные обращения? Мы сами выгоняли, никто не помогал».

#Новости#Пьянство#Соцсети#Центр города#Бездомные#Центр Омска#Наркоман#Жалобы#Омск#Происшествия
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