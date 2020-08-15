Город55
ГлавноеВсе новости
В воздухе над Омском снова нашли опасный газ

В воздухе над Омском снова нашли опасный газ

15 августа 2020, 13:15
Фото: Медиахолдинг1Mi
Специалисты Обь-Иртышского УГМС отчитались о мониторинге воздуха в минувшие дни. В четверг в городе в очередной раз зафиксировали выброс вредного вещества.

В Ленинском округе Омска 13 августа специалисты зафиксировали превышение нормы хлорида водорода. Его содержание составило 1.8 ПДК. В других районах Омска вредных веществ не нашли, но уровень загрязнения в городе оказался повышенным.

Интересно, что в этот день в городе прошел сильный дождь. Жалоб в соцсетях не было замечено, однако отдельные омичи все-таки жаловались на неприятный химический запах в городе.

Напомним, что сообщить о выбросах можно по телефонам горячей линии министерства природных ресурсов и экологии Омской области: 39-35-35 (с понедельника по пятницу в рабочее время), 37-80-21 и 8-923-685-5631 (круглосуточно) и 790-730 (многоканальная линия).

#Новости#Химия#Выбросы#Город#Омск сегодня
Подпишитесь
Один из закрытых из-за санкций магазинов в Омске может вернуться
Договоры на аренду площадей в торговых центрах продлены до конца года либо до марта 2023 года.
Вчера, 21:59
Глава омского центра «Молдiр» после проверки запустил перерегистрацию на другое лицо
Вчера, 11:31
Назван вероятный виновник массированных выбросов ядовитого газа в Омске
13 июля, 16:58
Омский радиозавод им. Попова официально «переехал» в Москву
Вчера, 16:47
«Набирают не корзинами, а машинами»: карта грибных мест в Омской области в 2022 году
Вчера, 16:59
Флора, ярмарка и «Дискотека Авария». Куда пойти в Омске на День города
Праздничные мероприятия пройдут с 5 по 7 августа.
Вчера, 20:57