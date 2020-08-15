В воздухе над Омском снова нашли опасный газ

В Ленинском округе Омска 13 августа специалисты зафиксировали превышение нормы хлорида водорода. Его содержание составило 1.8 ПДК. В других районах Омска вредных веществ не нашли, но уровень загрязнения в городе оказался повышенным.
Интересно, что в этот день в городе прошел сильный дождь. Жалоб в соцсетях не было замечено, однако отдельные омичи все-таки жаловались на неприятный химический запах в городе.
Напомним, что сообщить о выбросах можно по телефонам горячей линии министерства природных ресурсов и экологии Омской области: 39-35-35 (с понедельника по пятницу в рабочее время), 37-80-21 и 8-923-685-5631 (круглосуточно) и 790-730 (многоканальная линия).