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Страшная авария на трассе под Омском чудом обошлась без жертв

Страшная авария на трассе под Омском чудом обошлась без жертв

15 августа 2020, 11:10
Фото: пресс-служба омской Гоавтоинспекции
Сегодня утром на трассе «Челябинск-Новосибирск» в Калачинском районе произошла авария, которая едва не стоила жизни трем людям. Водитель и пассажиры легковушки, влетевшей в большегруз, чудом остались живы. Об этом рассказали в пресс-службе омской Госавтоинспекции.

Авария произошла на 944-м километре междугородней трассы в 7:30 часов утра. Сообщается, что 27-летняя женщина за рулем автомобиля Chery поворачивала с правой обочины и проигнорировала идущий «МАЗ».

38-летний водитель большегруза не успел вовремя затормозить и въехал в легковушку. На фотографиях видно, какой силы был удар: переднюю часть автомобиля Chery почти полностью смяло. При этом авария обошлась без жертв — водителя и двух пассажиров легковушки доставили в больницу. Об их состоянии информации нет, однако известно, что все они живы.

В Госавтоинспекции добавили, что по факту аварии проводится проверка.

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