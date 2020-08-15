Страшная авария на трассе под Омском чудом обошлась без жертв

38-летний водитель большегруза не успел вовремя затормозить и въехал в легковушку. На фотографиях видно, какой силы был удар: переднюю часть автомобиля Chery почти полностью смяло. При этом авария обошлась без жертв — водителя и двух пассажиров легковушки доставили в больницу. Об их состоянии информации нет, однако известно, что все они живы.