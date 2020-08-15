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Рабочие Башкирской содовой компании выгнали заезжих туристов с горы Куштау

Рабочие Башкирской содовой компании выгнали заезжих туристов с горы Куштау

15 августа 2020, 19:42
Рабочие Башкирской содовой компании (БСК) прогнали экотуристов, которые раскинули лагерь у горы Куштау. Рабочие заявили, что приезжие активисты “против всех законов” добиваются закрытия их предприятия, из-за чего жители Стерлитамака не смогут обеспечивать свои семьи.

Сегодня, 15 августа, на Куштау состоялся флешмоб республиканских профсоюзов, которые поддержали рабочих БСК. Об этом ранее заявила глава Росхимпрофсоюза в республике Башкортостан Гузель Мирошниченко. В акции участвовали более трех тысяч человек. Мероприятие привело к обострению конфликта между рабочими БСК, которые вышли на флешмоб, и приезжими экоактивистами, которые хотят защитить гору от промышленной разработки. Это привело к тому, что рабочие пришли в лагерь и принялись убирать палатки и заградительную спецтехнику. В свою очередь экотуристы начали сопротивляться. В результате потасовки полицейские задержали 25 человек. Об этом пишет mkset.ru.

По словам одного из рабочих содовой компании, так называемые экотуристы были только в Instagtam смелые, а когда к ним пришли три тысячи рабочих, то сразу разбежались. Мужчина назвал их ваххабитами и экстремистами.

Также он сообщил, что теперь рабочие смогут начать работы на освобожденном участке, поэтому них будет зарплата, чтобы помогать своим семьям.

Численность рабочих на БСК составляет 10 тысяч. Плюс еще несколько тысяч сотрудников, работающих на смежных предприятиях. Каждый год компания перечисляет в республиканский бюджет примерно 18 миллиардов рублей, что делает БСК градообразующим предприятием Стерлитамака и одним из главных башкирских промпредприятий.

Рабочий заявил, что местные жители могут не беспокоиться за гору Куштау - природное образование не исчезнет, а добыча известняка будет происходить по примеру удаления зубного кариеса. Расположенные вокруг горы зоны отдыха останутся на месте, и местные жители смогут по-прежнему посещать это место и любоваться его красотой.

В настоящее время на гору доставляется техника содовой компании, а сотрудники ОМОНа патрулируют территорию, чтобы не допустить сюда приезжих экотуристов, которые уже собираются неподалеку. Важно не допустить противостояния между ними и рабочими БСК.

Обострение ситуации произошло в начале августа, когда БСК начала геологоразведочные работы на шихане. Представители псевдоэкологических организаций разбили здесь лагерь и начали препятствовать заезду техники. Власти Башкирии заявили, что эти акции организованы конкурентами промышленного предприятия.

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