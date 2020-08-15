Рабочие Башкирской содовой компании выгнали заезжих туристов с горы Куштау

Сегодня, 15 августа, на Куштау состоялся флешмоб республиканских профсоюзов, которые поддержали рабочих БСК. Об этом ранее заявила глава Росхимпрофсоюза в республике Башкортостан Гузель Мирошниченко. В акции участвовали более трех тысяч человек. Мероприятие привело к обострению конфликта между рабочими БСК, которые вышли на флешмоб, и приезжими экоактивистами, которые хотят защитить гору от промышленной разработки. Это привело к тому, что рабочие пришли в лагерь и принялись убирать палатки и заградительную спецтехнику. В свою очередь экотуристы начали сопротивляться. В результате потасовки полицейские задержали 25 человек. Об этом пишет mkset.ru.