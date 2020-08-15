Омичи вдохнут «Воздух творчества» (0+)

На территории улицы Чокана Валиханова в это воскресенье пройдет выставка–презентация творческих работ молодежи «Воздух творчества» (0+). Организацией мероприятия занималась открытая мастерская «ТВОйРИМ» при поддержке городского молодежного департамента. Отмечается, что реализацию проекты были выделены субсидии для физических лиц.
Фестиваль под открытым небом начнется в 17:00, и в течение нескольких часов омичи будут знакомиться с творчеством молодых музыкантов, певцов и поэтов. Также здесь пройдут выставка арт-объектов и фотовыставка, пленэр и мастер-классы по декоративно-прикладному искусству.
В мэрии отмечают, что мероприятие пройдет с соблюдением социальной дистанции, а участников обеспечат средствами индивидуальной защиты.