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Омичи вдохнут «Воздух творчества» (0+)

Омичи вдохнут «Воздух творчества» (0+)

15 августа 2020, 09:18
Фото: Медиахолдинг1Mi
Завтра, 16 августа, в центре Омска пройдет первое масштабное событие под открытым небом. Омичей познакомят с творчеством местных музыкантов, художников и поэтов, рассказали в пресс-службе администрации города.

На территории улицы Чокана Валиханова в это воскресенье пройдет выставка–презентация творческих работ молодежи «Воздух творчества» (0+). Организацией мероприятия занималась открытая мастерская «ТВОйРИМ» при поддержке городского молодежного департамента. Отмечается, что реализацию проекты были выделены субсидии для физических лиц.

Фестиваль под открытым небом начнется в 17:00, и в течение нескольких часов омичи будут знакомиться с творчеством молодых музыкантов, певцов и поэтов. Также здесь пройдут выставка арт-объектов и фотовыставка, пленэр и мастер-классы по декоративно-прикладному искусству.

В мэрии отмечают, что мероприятие пройдет с соблюдением социальной дистанции, а участников обеспечат средствами индивидуальной защиты.

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