Омичи вдохнут «Воздух творчества» (0+)

Фестиваль под открытым небом начнется в 17:00, и в течение нескольких часов омичи будут знакомиться с творчеством молодых музыкантов, певцов и поэтов. Также здесь пройдут выставка арт-объектов и фотовыставка, пленэр и мастер-классы по декоративно-прикладному искусству.