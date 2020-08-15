Омичи назвали очередные вечерние выбросы «новейшим видом искусства»

Накануне выходных омичи снова пожаловались в соцсетях на дикую вонь, которая накрыла город вечером 14 августа. Неприятный запах, напоминающих газ и жженую резину, чувствовался не только в привычных Нефтяниках и на Левобережье, но и на Иртышской набережной и вблизи «Зеленого острова».

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Выбросы омичи назвали «Новейшим видом искусства»: черный дым, идущий от промзоны, ложится тенью на красивое красно-оранжевое вечернее небо. Но на этом позитивные моменты заканчиваются, и омичи жалуются на вонь, головокружение и першение в горле.

Фото: Кирилл Янковский / Омск Live

«Ехал в 24:00 по мосту в сторону Лукашевича, вонь газом ужасная со стороны Нефтезавода», — пишет омич в паблике «Омск Live». В паблике омского проекта «Дыши!» появились жалобы от жителей большинства городских районов. Первые выбросы заметили уже в районе 21 часа в районе Нефтяников. Из домов на улице Перелета омичам открылся впечатляющий вид на дымящие установки.

«Дышите полной грудью… Начался выброс, с Нефтов несет на город. В районе Арены превышение сероводорода», — говорится в паблике «Мы хотим жить в Омске».

Фото: vk.com/omskzhivi

Омичи жалуются, что экомониторинг в соцсетях не реагирует на сообщения о вони, а звонки операторы упорно игнорируют. Напомним, что сообщить о выбросах можно по телефонам горячей линии министерства природных ресурсов и экологии Омской области: 39-35-35 (с понедельника по пятницу в рабочее время), 37-80-21 и 8-923-685-5631 (круглосуточно) и 790-730 (многоканальная линия).