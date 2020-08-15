Гору Куштау в Башкирии освободили от экотуристов

Издание BFM.RU поделилось, что сотрудниками правопорядка задержано более 20 экоактивистов, выступавших против промышленной разработки горы Куштау Содовой компанией. Известно, что задержанных увезли в Стерлитамакский УВД, и их адвокат Эмиль Галимов до сих пор не может встретиться со своими подзащитными – его к ним не пускают.