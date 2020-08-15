Гору Куштау в Башкирии освободили от экотуристов

Издание BFM.RU поделилось, что сотрудниками правопорядка задержано более 20 экоактивистов, выступавших против промышленной разработки горы Куштау Содовой компанией. Известно, что задержанных увезли в Стерлитамакский УВД, и их адвокат Эмиль Галимов до сих пор не может встретиться со своими подзащитными – его к ним не пускают.
Всего сегодня правоохранителями было задержано 70 человек из-за потасовки, которая произошла между экоактивистами и работниками «Башкирской содовой компании». Последние приехали на Куштау для участия в согласованном флешмобе в поддержку БСК. В митинге участвуют 5 000 человек – в основном работники компании и члены профсоюза.
Первые протесты здесь начались 3 августа. Тогда Башкирская содовая компания начала вырубать лес на горе для проведения геологоразведочных работ, но активисты помешали – преградили путь спецтехнике.
На митинге присутствует шеф-редактор «Эха Москвы в Уфе» и член СПЧ Башкирии Руслан Валиев, который прокомментировал ситуацию и сообщил, что в настоящее время сотрудники Содовой компании поднялись на вершину горы и прорвали баррикады экотуристов.
По его словам, несколько экоактивистов и сотрудников БСК оказались на вершине, там начался импровизированный митинг.
В МВД Башкирии ситуацию никак не комментируют, а в пресс-службе Росгвардии уточнили, что их сотрудники «оказывали содействие правоохранительным органам в обеспечении общественной безопасности, чтобы исключить возможность перерастания конфликта в массовый беспорядок и действовали в рамках закона».