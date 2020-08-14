За долги по ЖКХ омичей переселят в шестиметровую комнату

Согласно статье 90 Жилищного кодекса, наниматель муниципального жилья, которые более полугода без уважительной причины не платит за жилье и коммунальные услуги, может быть выселен в судебном порядке. В этом случае неплательщику предоставят другое помещение меньшей площади: от 6 квадратных метров на человека. Так, по решению Кировского суда злостного должника выселили из муниципального помещения, предоставив ему комнату в бывшем общежитии.