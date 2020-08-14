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За долги по ЖКХ омичей переселят в шестиметровую комнату

За долги по ЖКХ омичей переселят в шестиметровую комнату

14 августа 2020, 12:32
Фото: Медиахолдинг1Mi
Речь о тех, кто занимает муниципальное жилье и не платит по квитанциям более полугода. Об этом сообщили в омской мэрии.

Согласно статье 90 Жилищного кодекса, наниматель муниципального жилья, которые более полугода без уважительной причины не платит за жилье и коммунальные услуги, может быть выселен в судебном порядке. В этом случае неплательщику предоставят другое помещение меньшей площади: от 6 квадратных метров на человека. Так, по решению Кировского суда злостного должника выселили из муниципального помещения, предоставив ему комнату в бывшем общежитии.

«Если наличие долгов более чем за 6 месяцев имеет непрерывный характер по всем видам коммунальных услуг, то гражданам-неплательщикам направляются предупреждения о необходимости оплаты и возможном выселении. Если жильцы игнорируют предупреждения и продолжают накапливать долги за жилье и коммунальные услуги, их могут выселить в судебном порядке», - комментирует начальник отдела управления муниципальным жилищным фондом департамента жилищной политики Юлия Радченко.

Чтобы избежать неприятных последствий, омичей просят вносить плату своевременно. Консультацию по данной теме можно получить по телефону 78-78-66 (отдел управления муниципальным жилищным фондом департамента жилищной политики).

#Новости#Квитанции ЖКХ#ЖКХ#Долги#Общество
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