За долги по ЖКХ омичей переселят в шестиметровую комнату

Согласно статье 90 Жилищного кодекса, наниматель муниципального жилья, которые более полугода без уважительной причины не платит за жилье и коммунальные услуги, может быть выселен в судебном порядке. В этом случае неплательщику предоставят другое помещение меньшей площади: от 6 квадратных метров на человека. Так, по решению Кировского суда злостного должника выселили из муниципального помещения, предоставив ему комнату в бывшем общежитии.
«Если наличие долгов более чем за 6 месяцев имеет непрерывный характер по всем видам коммунальных услуг, то гражданам-неплательщикам направляются предупреждения о необходимости оплаты и возможном выселении. Если жильцы игнорируют предупреждения и продолжают накапливать долги за жилье и коммунальные услуги, их могут выселить в судебном порядке», - комментирует начальник отдела управления муниципальным жилищным фондом департамента жилищной политики Юлия Радченко.
Чтобы избежать неприятных последствий, омичей просят вносить плату своевременно. Консультацию по данной теме можно получить по телефону 78-78-66 (отдел управления муниципальным жилищным фондом департамента жилищной политики).