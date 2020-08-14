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В Омске рыбаки нашли снаряд от гранатомета

В Омске рыбаки нашли снаряд от гранатомета

14 августа 2020, 17:47
Фото: Медиахолдинг1Mi
Омские рыбаки недалеко от озера нашли снаряд от ручного противотанкового гранатомета. В пресс-службе Росгвардии рассказали, насколько снаряд был опасен для горожан.

Подозрительный предмет омичи нашли накануне вечером на улице 14 Чередовая в нескольких метрах от водоема. Об этом они сообщили правоохранителям, и на место отправили группу разминирования ОМОН «Штурм» Управления Росгвардии.

Во время осмотра снаряда специалисты выяснили, что он является инертным выстрелом от РПГ-7. Угрозы взрыва не было, и снаряд полностью безопасен. Однако оставлять его на берегу росгвардейцы не стали и передали на детальное обследование следственно-оперативной группе полиции.

В пресс-службе Росгвардии напомнили, что обо всех подозрительных предметах следует сообщать в полицию. До приезда специалистов запрещено приближаться к ним и трогать руками.

#Новости#Коронавирус COVID-19#Оружие#Город#Омск сегодня
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