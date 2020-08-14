В Омске рыбаки нашли снаряд от гранатомета

Во время осмотра снаряда специалисты выяснили, что он является инертным выстрелом от РПГ-7. Угрозы взрыва не было, и снаряд полностью безопасен. Однако оставлять его на берегу росгвардейцы не стали и передали на детальное обследование следственно-оперативной группе полиции.