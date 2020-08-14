В Омске отремонтировали полуразрушенную ледовую арену

В крытом катке обновили холодильную систему. Для этого пришлось полностью разморозить уже существовавший внутри арены лед. Трубы теплоизолировали, после чего залили новый лед и нанесли специальную разметку.
Во время работы со льдом стала очевидна сильная деформация хоккейных бортов. Их не меняли с момента постройки катка, и за 22 года они потеряли свою форму и сильно прохудились. Как отметил директор БУ «Спортивная школа олимпийского резерва А. В. Кожевникова» Дмитрий Бернатавичюс, состояние арены до ремонта угрожало жизни и здоровью занимающихся.
Старые борта вместе с защитными стеклами заменили. Теперь ледовый каток полностью готов к использованию по назначению, сообщили в горадминистрации.