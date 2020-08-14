В Челябинской области загорелся детский сад

Пожар начался в подсобке, где воспламенились вещи. Спасатели потушили огонь быстро, на ликвидацию пожара было выделено 14 человек МЧС и 5 единиц техники. При этом, в самом здании детского сада не было даже задымления, так как подсобка имела обособленный выход. Возможно, причиной пожара стало короткое замыкание.