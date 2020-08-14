В Челябинской области загорелся детский сад

Как сообщается на портале «Курс дела», в городе Коркино вчера, 13 августа, загорелся детский сад. Сотрудники учреждения оперативно сработали, поэтому еще до приезда службы МЧС дети уже были выведены из здания. В общей сложности в детсаду находилось 39 детей и 16 взрослых. Никто не пострадал.
Пожар начался в подсобке, где воспламенились вещи. Спасатели потушили огонь быстро, на ликвидацию пожара было выделено 14 человек МЧС и 5 единиц техники. При этом, в самом здании детского сада не было даже задымления, так как подсобка имела обособленный выход. Возможно, причиной пожара стало короткое замыкание.
Теперь детский сад будет проходить повторную проверку пожарной безопасности.