Омского «черного лесоруба» будут судить за поджог дома защитницы деревьев

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу 40-летнего жителя Седельниковского района, который обвиняется по статье «Уничтожение и повреждение чужого имущества». Жертвой его действий стала женщина из села Екатерининское Тарского района, ведущая активную общественную деятельность по защите лесов от черных лесорубов.
В мае 2012 года двое мужчин, которые не разделяли взгляды общественницы, решили отомстить. Закупившись топливом на АЗС, они пробрались на территорию базы «Екатерининский бор», где жила правозащитница, и подожгли деревянные постройки, в том числе ту, что принадлежала потерпевшей. В результате два строения, одно из которых было пригодно для проживания, полностью сгорели, еще два оказались повреждены огнем. Общий ущерб составил 800 тысяч рублей, возмещать его фигуранты не рвались.
Удалось собрать доказательства, подтверждающие причастность мужчин. Один из них скончался, уголовное дело в отношении него прекратили. Судьбу второго фигуранта будет решать Тарский городской суд.