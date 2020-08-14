Омского «черного лесоруба» будут судить за поджог дома защитницы деревьев

В мае 2012 года двое мужчин, которые не разделяли взгляды общественницы, решили отомстить. Закупившись топливом на АЗС, они пробрались на территорию базы «Екатерининский бор», где жила правозащитница, и подожгли деревянные постройки, в том числе ту, что принадлежала потерпевшей. В результате два строения, одно из которых было пригодно для проживания, полностью сгорели, еще два оказались повреждены огнем. Общий ущерб составил 800 тысяч рублей, возмещать его фигуранты не рвались.