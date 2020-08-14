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Омских дачников предупредили об опасном для оставшегося урожая явлении

Омских дачников предупредили об опасном для оставшегося урожая явлении

14 августа 2020, 16:21
Фото: Медиахолдинг1Mi
Омские дачники могут потерять несобранный урожай, если не предпримут несколько действий вечером перед 15 августа. Об опасном погодном явлении предупредили в ГУ МЧС России по Омской области.

Как ранее сообщало Обь-Иртышское УГМС, в ночь на 15 августа в некоторых районах области похолодает вплоть до -2 градусов. Из-за этого омским дачникам следует защитить свой урожай от замерзания.

Для этого растения нужно укрыть полимерной пленкой или нетканым материалом. Нужно помнить, что более толстый слой укрывного материала сохранит больше тепла и почти исключит вероятность обморожения растений. Также хорошо спасает от ночных заморозков вечерний полив.

Спасатели отмечают, что при укрытии огородных растений нудно помнить о правилах пожарной безопасности. В случае возникновения чрезвычайной ситуации следует позвонить по телефону 101.

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