Омских дачников предупредили об опасном для оставшегося урожая явлении

Как ранее сообщало Обь-Иртышское УГМС, в ночь на 15 августа в некоторых районах области похолодает вплоть до -2 градусов. Из-за этого омским дачникам следует защитить свой урожай от замерзания.
Для этого растения нужно укрыть полимерной пленкой или нетканым материалом. Нужно помнить, что более толстый слой укрывного материала сохранит больше тепла и почти исключит вероятность обморожения растений. Также хорошо спасает от ночных заморозков вечерний полив.
Спасатели отмечают, что при укрытии огородных растений нудно помнить о правилах пожарной безопасности. В случае возникновения чрезвычайной ситуации следует позвонить по телефону 101.