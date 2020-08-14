Омских дачников предупредили об опасном для оставшегося урожая явлении

Для этого растения нужно укрыть полимерной пленкой или нетканым материалом. Нужно помнить, что более толстый слой укрывного материала сохранит больше тепла и почти исключит вероятность обморожения растений. Также хорошо спасает от ночных заморозков вечерний полив.