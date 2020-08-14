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Омские подростки придумали жестокую игру с котенком

Омские подростки придумали жестокую игру с котенком

14 августа 2020, 09:50
Фото: Медиахолдинг1Mi
Инцидент произошел в Калачинске. Местные жители рассказали о нем в соцсетях.

В сообществе «Алло, Калачинск» местная жительница рассказала о том, как стала очевидцем издевательств над животным. «Две девочки, привязав котенка за "поводок", крутили его по воздуху. Одна из них била шутливо другую котенком на поводке с размаху. Большая просьба к родителям. Говорите со своими детьми на тему заботы о животных. Так поступать с животными нельзя!» - написала женщина.

Котенка у детей она забрала, после пережитого он дрожал и забивался в угол. Позднее в комментариях откликнулась внучка пожилой жительницы Калачинска, у которой дети «стащили» этого котенка.

«Бабушка говорит: «Слышу, кто-то лазит около ворот, смотрю, девочки, котенка крутят, вертят в руках. Ну, пока выходила на улицу, они уже вместе с котенком убежали, я, говорит, дошла до поворота, никого нет!» - рассказала внучка.

В итоге было решено, что котенка оставит себе женщина, которая его спасла. У его бывшей хозяйки уже есть три питомца.

#Новости#Животные#Жестокое обращение#Общество
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