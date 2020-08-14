Омские подростки придумали жестокую игру с котенком

В сообществе «Алло, Калачинск» местная жительница рассказала о том, как стала очевидцем издевательств над животным. «Две девочки, привязав котенка за "поводок", крутили его по воздуху. Одна из них била шутливо другую котенком на поводке с размаху. Большая просьба к родителям. Говорите со своими детьми на тему заботы о животных. Так поступать с животными нельзя!» - написала женщина.
Котенка у детей она забрала, после пережитого он дрожал и забивался в угол. Позднее в комментариях откликнулась внучка пожилой жительницы Калачинска, у которой дети «стащили» этого котенка.
«Бабушка говорит: «Слышу, кто-то лазит около ворот, смотрю, девочки, котенка крутят, вертят в руках. Ну, пока выходила на улицу, они уже вместе с котенком убежали, я, говорит, дошла до поворота, никого нет!» - рассказала внучка.
В итоге было решено, что котенка оставит себе женщина, которая его спасла. У его бывшей хозяйки уже есть три питомца.