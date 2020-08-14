Омские подростки придумали жестокую игру с котенком

В сообществе «Алло, Калачинск» местная жительница рассказала о том, как стала очевидцем издевательств над животным. «Две девочки, привязав котенка за "поводок", крутили его по воздуху. Одна из них била шутливо другую котенком на поводке с размаху. Большая просьба к родителям. Говорите со своими детьми на тему заботы о животных. Так поступать с животными нельзя!» - написала женщина.