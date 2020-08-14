Омичи сообщили о прячущемся в кустах любителе детей

В пресс-службе омской полиции подтвердили факт обращения по поводу инцидента, произошедшего 12 августа. В ведомстве отметили, что, по словам матери потерпевших детей, неизвестный пытался причинить им телесные повреждения. «О действиях сексуального характера информация пока не подтверждена, ведется проверка», - подчеркнули в полиции, добавив, что сейчас делом занимается Следственный комитет.