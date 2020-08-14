Омичи сообщили о прячущемся в кустах любителе детей

В сообществе «Я живу [В] Омске» появилось сообщение о нападении на несовершеннолетних, совершенном в районе улиц Челюскинцев и Ремесленных.
«Мужчина прятался в кустах! Родители, будьте бдительны!» - написали местные жители, добавив, что заявление в полицию написано.
В пресс-службе омской полиции подтвердили факт обращения по поводу инцидента, произошедшего 12 августа. В ведомстве отметили, что, по словам матери потерпевших детей, неизвестный пытался причинить им телесные повреждения. «О действиях сексуального характера информация пока не подтверждена, ведется проверка», - подчеркнули в полиции, добавив, что сейчас делом занимается Следственный комитет.
Ранее сообщалось о нападении на 16-й Северной: неизвестный позвал в кусты шестилетнюю девочку и обнажился перед ней. Это произошло 1 августа.