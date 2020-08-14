Омичи полгода пили некачественную воду

Исследования проводились на протяжении первого полугодия 2020 года. Сообщается, что вода из источников не соответствовала санитарно-химическим нормативам в 56.3% проб, а в 8.2% нашлись отклонения по микробиологическим показателям.
В распределительных сетях ситуация гораздо лучше: несоответствие санитарно-химическим нормам специалисты нашли только в 17.7% проб, а лишние микроорганизмы обитали всего в 2.1% проб. В ведомстве сообщили, что плохое качество питьевой воды в распределительных системах связано с состоянием водопровода.
«Одна из основных проблем в обеспечении населения области доброкачественной питьевой водой является состояние водозаборных, очистных сооружений и распределительных водопроводных сетей, а также отсутствие очистных сооружений», — сообщили в пресс-службе Роспортребнадзора.
Отмечается также, что за первые 6 месяцев 2020 года прошло 44 проверки в отношении водоснабжающих компаний. В результате было возбуждено 47 административных дел и выдано 16 предписаний об устранении нарушений. Было даже подано три иска, все они были удовлетворены.