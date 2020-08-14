Омичи полгода пили некачественную воду

Отмечается также, что за первые 6 месяцев 2020 года прошло 44 проверки в отношении водоснабжающих компаний. В результате было возбуждено 47 административных дел и выдано 16 предписаний об устранении нарушений. Было даже подано три иска, все они были удовлетворены.