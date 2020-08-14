Большая часть государств ЕС выступила против вмешательства США в строительство СП-2

По мнению авторов канала, Европа решилась на столь резкую отповедь США не только из-за «Северного потока – 2». Дело в том, что у Штатов и Европы имеются серьезные торговые противоречия. В Четверг США сообщили о сохранении пошлин на товары из Евросоюза в объеме $7,5 млрд.