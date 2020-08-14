Большая часть государств ЕС выступила против вмешательства США в строительство СП-2

В ноте стран Евросоюза говорится о недопустимости вмешательства третьих стран, имеется в виду Америка, в законную деятельность европейских компаний. Авторы текста отметили, что европейскую политику следует определять именно в Европе, сообщает телеграм-канал «Мейстер».
По мнению авторов канала, Европа решилась на столь резкую отповедь США не только из-за «Северного потока – 2». Дело в том, что у Штатов и Европы имеются серьезные торговые противоречия. В Четверг США сообщили о сохранении пошлин на товары из Евросоюза в объеме $7,5 млрд.
Такое положение дел устраивает Россию, так как бьет по влиянию Вашингтона в Европе и обеспечивает поддержку строительству газопровода и так затянувшемуся из-за США.