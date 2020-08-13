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Жителей Москаленок на 10 дней оставили без воды

Жителей Москаленок на 10 дней оставили без воды

13 августа 2020, 11:33
Фото: Медиахолдинг1Mi
Вмешалась прокуратура. Об инциденте рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

В Москаленском районе после обращения жителей прокуратура проверила деятельность АО «Омскоблводопровод». Выяснилось, что в июле более 10 суток в нескольких многоквартирных и жилых домах в Москаленках и других населенных пунктах полностью отсутствовало холодное водоснабжение. Таким образом, «Омскоблводопровод» нарушил режим предоставления коммунальных услуг, что противоречит требованиям закона и интересам потребителей.

Прокурор Москаленского района внес руководителю организации представление с требованием наладить круглосуточную подачу воды и сделать перерасчет за июль. Водоснабжение восстановлено, услуга оказывается в полном объеме.

#Новости#Прокуратура#Холодное водоснабжение#Общество
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