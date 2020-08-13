Жителей Москаленок на 10 дней оставили без воды

В Москаленском районе после обращения жителей прокуратура проверила деятельность АО «Омскоблводопровод». Выяснилось, что в июле более 10 суток в нескольких многоквартирных и жилых домах в Москаленках и других населенных пунктах полностью отсутствовало холодное водоснабжение. Таким образом, «Омскоблводопровод» нарушил режим предоставления коммунальных услуг, что противоречит требованиям закона и интересам потребителей.