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В Тюменской области увеличили квоты на ЭКО

В Тюменской области увеличили квоты на ЭКО

13 августа 2020, 23:20
Фото: pixabay.com
Жительницы Тюменской области смогут сделать процедуру ЭКО, не простаивая в слишком длинных очередях.

Как сообщается на портале infox, в текущем году на процедуру экстропорального оплодотворения в Тюменской области выделили квоту на 1540 процедур, что в два раза больше, чем раньше. Такое увеличение квоты будет способствовать значительному сокращению очереди.

Департамент здравоохранения региона сообщает, что в 2006 году процедуру ЭКО в области могли сделать 300 женщин. За 14 лет программа вспомогательных репродуктивных технологий показала свою востребованность у семейных пар, у которых есть проблемы с естественным зачатием. На данный момент в Тюменской области уже рождено порядка трех тысяч детей, которых зачали в пробирке.

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