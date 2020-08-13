В Тюменской области увеличили квоты на ЭКО

Департамент здравоохранения региона сообщает, что в 2006 году процедуру ЭКО в области могли сделать 300 женщин. За 14 лет программа вспомогательных репродуктивных технологий показала свою востребованность у семейных пар, у которых есть проблемы с естественным зачатием. На данный момент в Тюменской области уже рождено порядка трех тысяч детей, которых зачали в пробирке.